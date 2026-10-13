英超｜曼徹斯特公開貝安德與曼城高層僅一次「正式」會面

英超球會曼城的違規事件，演變成英國的政治角力。首相貝安德（Andy Burnham）早前表示願公開與曼城高層會面的詳情後，英國大曼徹斯特聯合管理局（GMCA），公布貝安德在任市長期間，只有2021年10月的一次，由英國政府安排的峰會上與曼城主席Khaldoon Al Mubarak會面。在野保守黨的影子體育大臣Louie French指責貝安德，不要躲在曼徹斯特市政府後面。
貝安德在曼城被裁定違規後，在接受英國廣播公司（BBC）訪問中，擔心曼城被處分會導致阿聯酋撤資言論，遭英國政界的批評。貝安德其後解釋自己並不意指曼城，然而曼城違規的時期，也在貝安德作為大曼徹斯特市長期間，而且因為阿聯酋方面對曼徹斯特的投資，為貝安德帶來政績，因此在野保守黨要求貝安德公開自己與曼城以及Khaldoon Al Mubarak等的關係。GMCA公布，貝安德與Khaldoon Al Mubarak就在2021年10月，在英國政府的國際貿易部舉辦的全球投資峰會上唯一一次正式會面。
GMCA也公布，在2019年的一場曼城舉辦甘賓尼（Vincent Kompany）告別賽中受邀，並非官方與Khaldoon Al Mubarak見面。同時也表示，貝安德作為嘉賓接受過幾次曼城的邀請，並且有按規定作出申報。GMCA又表示，曼徹斯特市的體育團體，會定期加入作為市政府的「商貿代表團」，包括曼聯出訪美國奧斯汀及愛爾蘭的都柏林時，還有曼城出訪中國及日本期間。不過保守黨的影子體育大臣Louie French批評貝安德「躲在GMCA後面」，並要求他承擔自己的責任及「澄清與城市足球集團的關係」。