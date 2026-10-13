英超｜曼徹斯特公開貝安德與曼城高層僅一次「正式」會面

英超球會曼城的違規事件，演變成英國的政治角力。首相貝安德（Andy Burnham）早前表示願公開與曼城高層會面的詳情後，英國大曼徹斯特聯合管理局（GMCA），公布貝安德在任市長期間，只有2021年10月的一次，由英國政府安排的峰會上與曼城主席Khaldoon Al Mubarak會面。在野保守黨的影子體育大臣Louie French指責貝安德，不要躲在曼徹斯特市政府後面。

貝安德在曼城被裁定違規後，在接受英國廣播公司（BBC）訪問中，擔心曼城被處分會導致阿聯酋撤資言論，遭英國政界的批評。貝安德其後解釋自己並不意指曼城，然而曼城違規的時期，也在貝安德作為大曼徹斯特市長期間，而且因為阿聯酋方面對曼徹斯特的投資，為貝安德帶來政績，因此在野保守黨要求貝安德公開自己與曼城以及Khaldoon Al Mubarak等的關係。GMCA公布，貝安德與Khaldoon Al Mubarak就在2021年10月，在英國政府的國際貿易部舉辦的全球投資峰會上唯一一次正式會面。