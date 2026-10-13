名古屋亞運｜愛知縣知事反駁泰國代表言論　遭申辦前市長狠批

名古屋亞運會雖然已結束約10日，然而愛知縣知事的大村秀章日前在記者會上對泰國代表團的批評稱「不希望這種人來」，仍引起日本網民及政界關注。前名古屋市市長，協助名古屋及愛知承辦亞運的現任國會議員河村隆之就批評大村知事的失言。 亞運會結束後，殘疾人亞運會將展開。而在上星期二（6日）的愛知縣政府例行記者會上，大村秀章總結亞運會時，提到一段泰國台克球代表團的影片，指責在亞運開幕前的食物供應不足，又指只有一款蔬菜供應。大村在記者會上反駁：「說『這就是我們全部的伙食』真是太離譜。我很好奇泰國隊的教練和總監為甚麼都過來了。我覺得他們只是為博取影片點擊。我不該說太多，但我真希望這種人沒來。」

台克球在最初不是亞運會的項目，但在不到1年前亞奧理事會（OCA）才決定加入，在最初名古屋亞運的組委會仍不想加入有關項目，原因是在資金層面不足夠，但其後台克球的國際協會願意承擔開支，故此比賽才在毋須大會提供資金下舉行。因此台克球代表團的開支，包括泰國隊的批評，一切都非組委會承擔。然而大村在有關「不希望這種人來」的說法在泰國引起爭議，並指出，大村在之前為大會的問題多次道歉，因此對他突如其來的批評感到驚訝。

前名古屋市長批：知事完全沒有待客之道 在2016年為名古屋申辦亞運會的日本現任眾議員河村隆之，對大村知事說法不滿：「我對大村知事不願泰國台克球隊來訪的言論感到震驚。首先，最重要的是，當人們遠道而來，來到日本愛知縣時，應該給予熱情歡迎。這關乎待客之道。大村知事完全沒有這種意識。正因如此，他才會發表如此粗魯無禮的言論，說他不希望他們來訪。」大村秀章成為知事，源於在2011年獲河村隆之邀請分別出選愛知縣知事和名古屋市市長，之後二人雙雙當選，但及後因為政策的分歧反目。