歐聯｜射手火猛 雙「馬」鬥攻格

闊別歐聯多年的意甲「首都狼」羅馬，周三深夜將在主場迎擊「銀河艦隊」皇家馬德里。兩軍主力射手剛戰聯賽同樣領紅牌被逐，今場無後顧之憂，將盡情鬥射術打爭氣波，入球中位數[3/3.5]球，可博「大」盤。(球賽編號FB6790，10月15日03:00開賽，Now643台直播)
今場是「首都狼」羅馬自2019年2月，再次在主場出戰歐聯；球隊首輪作客1比1和土超費倫巴治，之後3場意甲錄得1勝2和，其中上仗作客科木因荷蘭箭頭唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，下半場一記粗野攔截被紅牌逐出場，球隊只能退守，悶和而回，保住季內不敗身。
唐耶爾馬倫上仗歐聯交出助攻外，在意甲6戰已入6球；今場跟善於鋪橋搭路的戴巴拿(Dybala)，以及重返正選的馬迪亞斯索利(Matais Soule)兩位阿根廷好手，合力攻堅；以該隊季內3戰主場合共攻入8球，不會懼怕跟皇馬鬥攻，全力爭取球會史上首場歐聯大聯賽勝仗。
皇馬傷疲盡起
對手皇家馬德里的傷兵問題解決，中場費達歷高華維迪(Federico Valverde)與中堅伊巴希馬干拿迪(Ibarhima Konate)，上仗西甲主場1比0打敗維拉利爾時，已能正選復出；中堅甸恩胡積臣(Dean Huijsen)剛在西甲停賽，今場聯同助攻力強的雙閘古古列拿(Cucurella)及杜費斯(Dumfries)，將會復任正選。該仗後備出場、但因扯對手頭髮被逐的雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)因下場聯賽停賽，更無後顧之憂，今場可跟基利安麥巴比(Kylian Mbappe)再組雙箭頭，盡情發炮。
主帥摩連奴曾帶領羅馬奪取2022年歐協聯錦標，對部分主隊球員不會陌生；球隊在歐聯大聯賽首輪主場2比1氣走國際米蘭，只是季內已兩度在西甲作客輸波。皇馬上屆歐戰作客亦大開大合，今場憑大軍質素仍可秤先，博入球「大」盤更安心。
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