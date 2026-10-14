歐聯｜射手火猛 雙「馬」鬥攻格

闊別歐聯多年的意甲「首都狼」羅馬，周三深夜將在主場迎擊「銀河艦隊」皇家馬德里。兩軍主力射手剛戰聯賽同樣領紅牌被逐，今場無後顧之憂，將盡情鬥射術打爭氣波，入球中位數[3/3.5]球，可博「大」盤。(球賽編號FB6790，10月15日03:00開賽，Now643台直播)

今場是「首都狼」羅馬自2019年2月，再次在主場出戰歐聯；球隊首輪作客1比1和土超費倫巴治，之後3場意甲錄得1勝2和，其中上仗作客科木因荷蘭箭頭唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，下半場一記粗野攔截被紅牌逐出場，球隊只能退守，悶和而回，保住季內不敗身。

唐耶爾馬倫上仗歐聯交出助攻外，在意甲6戰已入6球；今場跟善於鋪橋搭路的戴巴拿(Dybala)，以及重返正選的馬迪亞斯索利(Matais Soule)兩位阿根廷好手，合力攻堅；以該隊季內3戰主場合共攻入8球，不會懼怕跟皇馬鬥攻，全力爭取球會史上首場歐聯大聯賽勝仗。