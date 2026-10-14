歐聯｜開季全勝氣勢勁 曼城有力擊退PSG

歐聯重開後，周三深夜迎來超級大戰，季初全勝的「藍月」曼城，迎戰衛冕的法甲巴黎聖日耳門。藍月季初似未受違財務規例事件影響作戰心態，狀態大勇，有力擊退PSG，將氣勢進一步推升。(球賽編號FB6793，10月15日03:00開賽，Now638台直播)
不計季前社區盾大敗，曼城新季8戰全勝，包括英超6連勝，以及歐聯大聯賽首輪作客2比0贏葡超勁旅波圖。藍月季初亦福星高照，場內事事順利，上輪聯賽作客利物浦，領隊馬利斯卡善用下半場多踢1人優勢，集中邊路攻擊，令紅軍無法抵抗；比利時國腳謝利美杜古(Jeremy Doku)傷癒後備出場閃爆全場，侵略性較踢正選的伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye)直接，今場可跟另一翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)發揮側擊力量，足以撕破PSG防線。
加華度爾擔正添出擊力
曼城攻擊陣容，不得不提神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，這位挪威國腳今季腳風仍順，各項賽事已入8球，包括上仗歐聯包辦2球；此子今季踢法並非一味在前線衝刺，反而更善於儲力在適當位置找尋埋門良機，依然入球不斷，看來在新帥調教之下，敵衛仍然難擋，增添藍月勝算。另外，上仗對利記只後備上陣的「帶刀侍衛」加華度爾(Gvardiol)，今場復任正選機會高，全力堵截客軍強大的側擊。
PSG法甲留力
PSG在歐聯首輪未受考驗，主場6比1狂數斯洛伐克的施洛雲，之後在法甲3連勝，重拾正軌；其中上輪法甲主場3比1輕取勒芒，主帥安歷基(Enrique)收起部分主力球員，包括奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)、迪斯亞杜伊(Desire Doue)及域天拿(Vitinha)均先列後備，眾將休息足夠後，今場大戰必復任正選。
兩軍去年在歐聯大聯賽交手，PSG主場勝4比2。只是計曼城主場，對上3次在歐聯交手錄得全勝外；近2戰於伊蒂哈德球場出擊共入10球，難得大勇遇上力爭歐聯3連霸的PSG，機不可失，今場主勝捧得過。
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