歐聯｜開季全勝氣勢勁 曼城有力擊退PSG

不計季前社區盾大敗，曼城新季8戰全勝，包括英超6連勝，以及歐聯大聯賽首輪作客2比0贏葡超勁旅波圖。藍月季初亦福星高照，場內事事順利，上輪聯賽作客利物浦，領隊馬利斯卡善用下半場多踢1人優勢，集中邊路攻擊，令紅軍無法抵抗；比利時國腳謝利美杜古(Jeremy Doku)傷癒後備出場閃爆全場，侵略性較踢正選的伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye)直接，今場可跟另一翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)發揮側擊力量，足以撕破PSG防線。

加華度爾擔正添出擊力

曼城攻擊陣容，不得不提神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，這位挪威國腳今季腳風仍順，各項賽事已入8球，包括上仗歐聯包辦2球；此子今季踢法並非一味在前線衝刺，反而更善於儲力在適當位置找尋埋門良機，依然入球不斷，看來在新帥調教之下，敵衛仍然難擋，增添藍月勝算。另外，上仗對利記只後備上陣的「帶刀侍衛」加華度爾(Gvardiol)，今場復任正選機會高，全力堵截客軍強大的側擊。