歐聯｜曼聯作客打少個不敵馬德里體育會　拜仁慕尼黑作客挪威失分

英超曼聯連續5場不勝，球隊在歐聯作客以0:2不敵馬德里體育會，守將的約羅（Leny Yoro）更因為阻止對手的單刀機會而被逐。至於同日，拜仁慕尼黑也要打少個，在米高奧利斯（Michael Olise）兩黃被逐下，被挪威的維京迫和3:3。阿仙奴主場就輕取法國的里爾3:0，而巴塞隆拿作客4:1贏加拉塔沙雷。 曼聯對上一場贏波，已是歐聯聯賽階段首輪對阿塞拜疆的沙巴FC，之後在聯賽及盃賽2和2負。面對目前在西甲次席的馬體會，紅魔主教練的卡域克（Michael Carrick）作出了5個變動。然而防線的漏洞仍持續，開賽不夠1分鐘，阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）壓過迪洛治（Diogo Dalot）推進，再橫傳給柏保路巴里奧斯（Pablo Barrios）為主隊打開紀錄。之後曼聯雖然有麥比奧莫（Bryan Mbeumo）取得一些機會，但未能追平。相反馬體會的莊尼卡度素（Johnny Cardoso）一度將皮球放入網，但在視像助理裁判（VAR）協助下，指馬體會球員手球在先，入球無效，半場馬體會一球在手。

紅魔下半場繼續想反撲，換入約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）、美臣蒙特（Mason Mount）及阿密特迪亞路（Amad Diallo）爭取機會。但約羅在74分鐘因為阻止對手一個單刀機會，被球證直接紅牌驅逐。少打一人的曼聯回天乏術下，在79分鐘被後備上陣的盧卡文（Ademola Lookman）攻破大門，令曼聯以0:2不敵馬體會，也成為今屆歐聯聯賽階段首支輸波的英超球隊。 馬天尼斯轟紅魔總監增兵不力 曼聯中堅的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）賽後選擇炮轟球隊的技術總監韋確斯（Jason Wilcox）：「我們上季做得很出色，因此我們現在對頂尖球隊中有更多要求，希望引入更多可競爭的球員，因為其他隊伍都在堵兵。馬體會是一支很優秀的球隊，他們今日值得贏波。我期望是更多（投資），100%我希望我們技術總監有更好表現。我必須要老實說，作為球員我們要做得更多，不過在當你要組建強大的陣容時，應為像這晚的比賽做好準備。今晚要鬧教練很易，很容易去批評球員，但我們也要看其他方面。」

馬德里體育會對曼聯精華

至於6屆歐聯冠軍的德甲球隊拜仁，作客挪威的維京也差點翻船。球隊上半場被這支挪威新貴連入兩球領先。拜仁之後由哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，包括射入一個12碼，在60分鐘追平。雖然路易斯迪亞斯（Luis Diaz）在71分鐘為拜仁反先，不過米高奧利斯的魯莽，在犯規領黃後再與對手衝突，短時間內被兩黃驅逐。少打一個的拜仁未能守住領先到完場，被維京90分鐘追平，雙方踢平3:3。 阿仙奴3球輕取里爾 上屆亞軍的阿仙奴主場迎戰法甲的里爾，上半場雖然未找到破關之法，但隨着祖利安添巴（Jurrien Timber）在64分鐘打開紀錄後，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）3分鐘後為兵工廠再下一城，加上布卡約沙卡（Bukayo Saka）的入球，最終以3:0擊敗對手全取3分。西甲榜首的巴塞隆拿就作客對土耳其的加拉塔沙雷，地獄球場沒有嚇得怕巴塞，巴查高夫（Aleksey Batrakov）雖然在28分鐘為加拉塔沙雷領先，不過祖奧簡斯路（Joao Cancelo）在完半場前追平。換邊後8分鐘內，巴塞由費明盧比斯（Fermin Lopez）及安東尼哥頓（Anthony Gordon）各入一球反先，加上卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）的入球，巴塞最終反勝4:1。

維京對拜仁慕尼黑精華

阿仙奴對里爾精華

加拉塔沙雷對巴塞隆拿精華

意甲國米拿玻里兩連敗 意甲雙雄國際米蘭與拿玻里雙雙輸波，國際米蘭主場以3:4不敵比利時的布魯日。拿玻里作客去到西班牙，就以1:3不敵維拉利爾，兩隊經過兩輪比賽都未取得1分。至於首輪輸給曼聯的阿塞拜疆球會沙巴FC，取得他們在歐聯正賽的首場勝利，主場以2:0擊敗捷克代表布拉格斯拉維亞。 其餘比賽，德國的RB萊比錫主場1:0擊敗荷蘭的PSV燕豪芬，葡萄牙的士砵亭作客以2:0擊敗法國的朗斯。

國際米蘭對布魯日精華

維拉利爾對拿玻里精華

沙巴FC對布拉格斯拉維亞精華

RB萊比錫對PSV燕豪芬精華

朗斯對士砵亭精華