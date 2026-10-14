亞冠盃｜沙特伊蒂哈德遭阿斯蒙兩破大門落敗　希拉爾贏波屈堅斯亞洲賽首入球

亞冠盃精英聯賽的聯賽階段，西亞組完成兩輪聯賽，其中沙特阿拉伯豪門的伊蒂哈德，主場以1:2不敵阿聯酋的沙比阿爾阿里，而同為沙特國家公共投資基金（PIF）擁有的希拉爾，作客2:0擊敗兩屆冠軍的艾薩德取得兩連勝，當中英格蘭前鋒的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）取得在亞洲賽的首個入球。而中超代表的北京國安，作客險勝泰國的武里南聯，同樣兩連勝。

伊朗國腳的阿斯蒙（Sardar Azmoun）早前獲國家隊重召，在球會賽事繼續展示實力。他在16分鐘就梅開二度，為阿聯酋的沙比阿爾阿里領先兩球。擁有摩洛哥國腳安尼斯利（Youssef En-Nesyri）、前荷蘭國腳韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）的伊蒂哈德，雖然有哥倫比亞國腳李察里奧斯（Richard Rios）追回一球，但仍要輸1:2。而另一支沙特球隊希拉爾就兩連勝，球隊作客對卡塔爾勁旅的艾薩德，英格蘭前鋒的奧尼屈堅斯首次在亞冠盃登場，並在上半場打開紀錄，而葡萄牙國腳魯賓尼維斯（Ruben Neves）下半場射入12碼，為這支沙特代表以2:0擊敗對手。