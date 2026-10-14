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體育
出版：2026-Oct-14 12:05
更新：2026-Oct-14 12:05

亞冠盃｜沙特伊蒂哈德遭阿斯蒙兩破大門落敗　希拉爾贏波屈堅斯亞洲賽首入球

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Al Ittihad Shabab Action (4)

阿斯蒙梅開二度助阿聯酋的沙比阿爾阿里擊敗伊蒂哈德。(亞洲足協官網)

亞冠盃精英聯賽的聯賽階段，西亞組完成兩輪聯賽，其中沙特阿拉伯豪門的伊蒂哈德，主場以1:2不敵阿聯酋的沙比阿爾阿里，而同為沙特國家公共投資基金（PIF）擁有的希拉爾，作客2:0擊敗兩屆冠軍的艾薩德取得兩連勝，當中英格蘭前鋒的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）取得在亞洲賽的首個入球。而中超代表的北京國安，作客險勝泰國的武里南聯，同樣兩連勝。

伊朗國腳的阿斯蒙（Sardar Azmoun）早前獲國家隊重召，在球會賽事繼續展示實力。他在16分鐘就梅開二度，為阿聯酋的沙比阿爾阿里領先兩球。擁有摩洛哥國腳安尼斯利（Youssef En-Nesyri）、前荷蘭國腳韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）的伊蒂哈德，雖然有哥倫比亞國腳李察里奧斯（Richard Rios）追回一球，但仍要輸1:2。而另一支沙特球隊希拉爾就兩連勝，球隊作客對卡塔爾勁旅的艾薩德，英格蘭前鋒的奧尼屈堅斯首次在亞冠盃登場，並在上半場打開紀錄，而葡萄牙國腳魯賓尼維斯（Ruben Neves）下半場射入12碼，為這支沙特代表以2:0擊敗對手。

東亞區比賽，中國代表北京國安作客以1:0險勝泰國武里南聯，在聯賽階段兩戰全勝。至於日本兩隊同樣兩場都贏，鹿島鹿角藉對手的烏龍球，作客1:0小勝越南河內公安，而大阪飛腳作客3:1輕取澳洲的紐卡素噴射機。馬來西亞的柔佛DT，作客多打一個下擊敗南韓的浦項製鐵。日本的京都不死鳥主場1:0小勝泰國拉查武里，另一中超代表上海海港主場與南韓大田市民踢平1:1。

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伊蒂哈德對沙比阿爾阿里精華

艾薩德對希拉爾精華

武里南聯對北京國安精華

河內公安對鹿島鹿角精華

紐卡素噴射機對大阪飛腳精華

浦項製鐵對柔佛DT精華

京都不死鳥對拉查武里精華

上海海港對大田市民精華

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