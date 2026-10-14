網球｜施維列夫上海大師賽　驚險晉級八強

雖然鎖定成為年終世界排名第1，不過德國的施維列夫（Alexander Zverev）在上海大師賽還未能輕鬆。在16強面對哈薩克的布比歷克（Alexander Bublik）要苦戰3盤以決勝盤險勝，將與澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）爭入四強。

隨着艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在周一（12日）出局，施維列夫雖然目前世界排名仍在第2，但隨着「一哥」仙拿（Jannik Sinner）養傷，施維列夫足夠分數登上年終第1。面對19號種子的布比歷克，施維列夫首盤就已經要打到決勝局，以細分8:6險勝第1盤。第2盤比賽布比歷克成功打破施維列夫的發球局，以6:4的局數追平盤數。二人在第3盤又一次進入決勝局，不過今次施維列夫就以細分7:1勝出，贏盤數2:1晉級。