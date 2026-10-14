英超｜安歷基歐聯陣前受訪　望曼城免受懲處

曼城涉及的115宗財務違規，目前英超的獨立委員會未有公布處分內容。安歷基在周二（13日）賽前的記者會被問題對手的違規問題。他表示：「這裡有很多關於曼城的聲音，大球會就一定有很多話說的了。我們就等着看最後的裁決吧。我希望曼城一切都好，因為我認為他們在這幾年來，在場上非常出色，他們目前在場上贏得的冠軍都是他們應得的。現在我們就看當局或是法官要去怎麼說吧。」

對於曼城被指，隱瞞8.3億英鎊資助，並以贊助合約掩飾，安歷基指：「當我首次聽到時，這是有點驚訝的，然而我們要尊重這過程，等最終的決定。當局有責任去下決定，不過如果只談足球，他們值得這些獎盃。我喜歡他們的足球，除此之外，就等決定吧。」

英國獨立監管機構稱未受政治干預

另外，英國足球管治機構的「獨立足球監管機構（IFR）」的主席高根（David Kogan）就首相貝安德（Andy Burnham）可能對曼城事件作出干預一事回應。高根表示自己未感到有政治插手事件，如果有政治干預，他會辭職：「首相有權發表他對任何事的看法。我們是獨立的，在名字上很清晰，我是獨立足球監管機構的主席，獨立性絕對是我們工作的事。現時沒有政客嘗試干預，或嘗試干預我們在做的事。」他又指，曼城的問題是嚴重的事情，如果有需要他們機構會介入調查。