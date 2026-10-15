歐霸｜般茅贏卡士必取格拉茨

開季英超不勝的般尼茅夫，周四深夜在歐霸大聯賽，迎戰奧甲格拉茨。主隊人腳質素遠在對手之上，就算未能夫添，依然有能力大勝一仗，提升士氣。(球賽編號FB6863，10月16日03:00開賽，Now638台直播)
般尼茅夫現時英超排尾三，是3隊未開勝門的球隊之一，上仗更作客1比5慘負車路士，防守表現失準；不過，，要留意般茅6場聯賽攻入7球，在下游隊伍中標青，且以現時英超整體水平，在歐霸賽場會較易應付及尋找勝利。
這支英超南部大軍，歐霸大聯賽首輪憑祖斯甸古華特(Justin Kluivert)及拉恩域陀(Rayan)各入1球，作客2比1擊敗西甲皇家蘇斯達，今場回師主場加上對手不強，季前上任的馬高路斯機不可失，定必訓示球隊全力進攻求勝，終止英超連敗。今場有中場主力阿歷斯史葛(Scott)及古華特傷缺；但仍不乏數胡人物，除巴西新星翼鋒拉恩域陀，馬科斯達華尼亞(Tavernier)及艾雲尼爾臣(Evanilson)狀態不俗。
格拉茨輸少當贏
格拉茨目前在奧甲排第4，歐霸大聯賽首仗主場悶和法甲雷恩，國內聯賽作客另外兩支實力隊伍薩爾斯堡及維也納迅速都落敗，每場各失3球。格魯吉亞中場基素馬馬基舒維利(Mamageishvili)有傷續缺陣，科特迪瓦鋒將奧馬迪亞基迪(Diakite)擔正機會高，夥拍中場西施度(Seidl)攻堅。格拉茨今屆出戰歐聯外圍賽至第三圈被費倫巴治雙殺，降格踢歐霸。球隊上屆於歐霸大聯賽，36隊排26名出局；其中作客4戰全敗，入2球失9球，今場寧博般茅大捷反底。
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