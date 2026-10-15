歐霸｜般茅贏卡士必取格拉茨

開季英超不勝的般尼茅夫，周四深夜在歐霸大聯賽，迎戰奧甲格拉茨。主隊人腳質素遠在對手之上，就算未能夫添，依然有能力大勝一仗，提升士氣。(球賽編號FB6863，10月16日03:00開賽，Now638台直播)

般尼茅夫現時英超排尾三，是3隊未開勝門的球隊之一，上仗更作客1比5慘負車路士，防守表現失準；不過，，要留意般茅6場聯賽攻入7球，在下游隊伍中標青，且以現時英超整體水平，在歐霸賽場會較易應付及尋找勝利。