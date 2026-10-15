歐霸｜里昂主場有力破水晶宮

剛在法甲被朗斯打破不敗身的里昂，周四深夜在歐霸大聯賽次輪，再遇由前朗斯主帥執教的英超水晶宮；必恃地頭強大攻力，加上豐富的歐洲賽經驗，全力開火爭勝，主隊可以看高一線。(球賽編號FB6857，10月16日00:45開賽，Now638台直播)
里昂以上屆法甲第4身份，季前先戰歐聯外圍賽，可惜戰至附加賽階段，兩回合計不敵土超費倫巴治，跌落歐霸大聯賽、這個他們熟悉的賽場角逐。里昂對上兩屆皆亮相歐霸大聯賽，起碼殺入淘汰賽；其中上屆更以大聯賽7勝1負首名佳績，包括主場4戰全勝入16強，可惜即被西甲切爾達淘汰。
球隊首輪歐霸作客以2比1打敗比甲安德列治，其中季初由蘭斯加盟的日本國腳前鋒中村敬斗，踢足全場並交出士哥；由於從祖雲達借得的箭頭奧賓達(Openda)，上仗法甲不敵里昂時傷出，預料中村敬斗有望升正，跟加納射手紐亞馬(Nuamah)及捷克國腳柏華蘇歷(Pavel Sulc)合力攻堅。球隊剛被破身，但仍排法甲前列，計近2場聯賽主場更全勝入7球，今場有力重返勝軌。
水晶宮近期有起色
對手水晶宮今夏由法國教頭沙治(Sage)領軍，並以上屆歐協聯冠軍身份，升呢首戰歐霸大聯賽。球隊開局不順，近期才有起色，首輪歐霸主場以4比0大勝波蘭的列治普斯納，在英超近4戰2勝1和1負，包括剛戰3比1反勝諾定咸森林，漸漸企穩陣腳。
不過打敗森林一戰，其實上半場大部分時間處於劣勢，門前風聲鶴唳，但全靠球隊二號門將禾達賓尼迪斯(Walter Benitez)屢救險球不致多失，才能成功展開反擊戰。球隊最大問題會是中堅人手緊張，季初折損查迪利亞特(Riad)及富安健洋，現時要將謝法臣拿馬(Jefferson Lerma)移後，跟基斯李察士(Chris Richards)、積迪簡禾特(Canvot)合組3中堅，級數一般，今場只怕入不敷支。
水晶宮上屆在歐協聯大聯賽曾以1比2敗走法甲斯特拉斯堡，今場對手里昂更非等閒之輩，恐怕重蹈覆轍。
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