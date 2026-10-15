歐霸｜里昂主場有力破水晶宮

剛在法甲被朗斯打破不敗身的里昂，周四深夜在歐霸大聯賽次輪，再遇由前朗斯主帥執教的英超水晶宮；必恃地頭強大攻力，加上豐富的歐洲賽經驗，全力開火爭勝，主隊可以看高一線。(球賽編號FB6857，10月16日00:45開賽，Now638台直播)

里昂以上屆法甲第4身份，季前先戰歐聯外圍賽，可惜戰至附加賽階段，兩回合計不敵土超費倫巴治，跌落歐霸大聯賽、這個他們熟悉的賽場角逐。里昂對上兩屆皆亮相歐霸大聯賽，起碼殺入淘汰賽；其中上屆更以大聯賽7勝1負首名佳績，包括主場4戰全勝入16強，可惜即被西甲切爾達淘汰。