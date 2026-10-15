歐聯｜巴黎聖日耳門作客輕取曼城　利物浦作客奧地利演入球騷

曼城自社區盾後今季錄得首場敗仗，在歐聯的聯賽階段，主場以2:4不敵衞冕球隊巴黎聖日耳門，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）雖然梅開二度也無法為球隊平反敗局。而在周三（14日）的歐聯賽事入球停不了，當中利物浦作客奧地利的寧斯有9個入球，贏6:3，而皇家馬德里作客也反勝羅馬4:3。入球最少的一場，多蒙特作客0:1不敵波杜基林特。 曼城被英超裁定114項財務違規後，首次主場出戰。前領隊的哥迪奧拿（Pep Guardiola）也是座上客，而球會主席的Khaldoon Al Mubarak亦到球場，感謝球迷支持。這場阿聯酋背後支持的豪門曼城，與卡塔爾支的巴黎聖日耳門，成為中東資金的對壘。在本土聯賽目前僅第6的PSG，在13分鐘就由迪斯亞杜伊（Desire Doue）打開紀錄，加上2分鐘後奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）頭槌為巴黎拉開比數，而域天拿（Vitinha）在32分鐘攻入多球，令PSG半場領先3:0。

夏蘭特梅開二度仍落敗 主場的曼城半場作出3個變動，收起卓基（Rayan Cherki）換入摩洛哥天才中場的保亞迪（Ayyoub Bouaddi），還有伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）改變套路。結果在換邊後8分鐘見效，尼戴耶傳中由夏蘭特為曼城追回一球。然而，巴黎聖日耳門在62分鐘又有艾利奧捷（Maghnes Akliouche）的入球，再將比數拉開。之後輪到保亞迪助攻夏蘭特，在75分鐘為藍月亮追多球，到完場前階段，曼城卻被判罰12碼，不過費倫托利斯（Ferran Torres）操刀被基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）救出，最終曼城仍輸2:4。

同日另外8場比賽全部都有入球，而且只得一場少於3球。在奧地利，利物浦作客對寧斯，半場有巴高拿（Bradley Barcola）梅開二度及朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）的入球，領先主隊3球。下半場巴高拿完成帽子戲法，還有謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）與高馬斯（Lewis Koumas）各建一功，球隊一度領先6:1，不過之後失2球，最終以6:3擊敗對手。

曼城對巴黎聖日耳門精華

寧斯對利物浦精華

摩連奴領皇馬作客反勝羅馬 皇馬作客羅馬也大手交易，摩連奴（Jose Mourinho）重返羅馬上半場羅馬有迪魯恩（Marten de Roon）建功，而基利安麥巴比（Kylian Mbappe）為皇馬半場追平。換邊後當耶爾馬倫（Donyell Malen）梅開二度，令羅馬一度領先3:1。但摩連奴之後換入年輕前鋒的卡路士艾斯比（Carlos Espi），在83分鐘為皇馬先追一球，加上安迪歷（Endrick）2分鐘後為皇馬扳平，兩隊又打成平手。魯迪格（Antonio Rudiger）在90分鐘建功，最終令到皇馬以4:3反勝羅馬。 另一支意大利球隊的科木，作客荷蘭輸波。科木雖然是先開紀錄一隊，但半場被主場的飛燕諾追平。之後飛燕諾下半場入2球反先，雖然科木補時追回一球，但仍輸2:3。至於英超的阿士東維拉，主場大勝一場，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）與馬克里（Ross Barkley）各自梅開二度，還有文森比（Johan Manzambi）與譚美阿巴謙（Tammy Abraham）各入一球，以6:0大破土耳其的費倫巴治。至於全日入球最少的一場，多蒙特作客挪威的波杜基林特，下半場主隊攻入一球，以1:0擊敗這支德甲榜首。其他比賽，在車路士主場舉行的薩克達對AEK雅典，烏克蘭的薩克達贏3:1。而西班牙的貝迪斯在主場就以3:2擊敗葡萄牙的波圖；德國的史特加，作客3:0擊敗在歐聯墊底的斯洛伐克代表施洛雲。

羅馬對皇家馬德里精華

飛燕諾對科木精華

波杜基林特對多蒙特精華

阿士東維拉對費倫巴治精華

薩克達對AEK雅典精華

貝迪斯對波圖精華

施洛雲對史特加精華