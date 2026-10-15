名古屋亞殘運｜楊肇麒及王穎晞任港隊開幕禮持旗手

第五屆亞洲殘疾人運動會（亞殘運）10月18日揭幕，中國香港殘疾人奧委會副會長暨第五屆亞洲殘疾人運動會中國香港代表團團長陸子聰博士、香港代表團劍擊及游泳運動員、團隊及醫療人員於今日（10月15日）早上啟程前往目的地作最後備戰，出發前於香港國際機場會見傳媒。中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士SBS BBS JP及多位嘉賓亦親臨現場，為運動員打氣及送行。 香港代表團今啟程 活動亦隆重公佈港隊開幕禮持旗手人選：殘疾人跆拳道運動員楊肇麒、殘疾人田徑運動員王穎晞，兩人現時同為香港耀能協會羅怡基紀念學校的師生。

今屆為香港代表團首次派選手出征殘疾人跆拳道項目，楊肇麒坦言心情激動，並指能與學生一起擔任持旗手是緣分：「作為一名跆拳道運動員，第一次代表香港出戰亞殘運會就獲安排擔任持旗手，這是運動員夢寐以求的榮耀，對我而言意義重大非凡。」 出戰殘疾人田徑的王穎晞亦表現雀躍，除了感謝家人朋友的鼓勵和支持，更重點感謝教練、學校傾力栽培。對於獲委以港隊持旗手重任，她表示：「「得知被選為持旗手那刻像在發夢一樣！這絕對是我人生中最難忘及激動的時刻，我會在亞殘運會全力以赴，好好享受比賽。」

港隊80人出戰18個項目 第五屆亞洲殘疾人運動會將於10月18至24日舉行，共設18個競賽項目。今屆香港代表團由逾150人組成，將派出80名運動員，參與硬地滾球、射箭、田徑、 羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、射擊及網球共10個體育項目。另有教練、 運動科學及醫療人員、輔助人員及職員隨隊出發。 作為亞洲最大規模的綜合殘疾人運動會，「亞洲殘疾人運動會」旨在促進包容性、競技水平和區域團結。於上屆亞洲殘疾人運動會，香港代表隊獲得47面獎牌，其中包括 8面金牌、15面銀牌和24面銅牌。