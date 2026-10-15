美職聯｜美斯助攻國際邁亞密贏紐約城　鎖定季後賽席位

國際邁亞密鎖定美職聯的季後賽資格。在周三（14日）的聯賽，美斯（Lionel Messi）在國家隊告別戰後再度上陣，雖然今場未有入球，但仍交出助攻，為邁亞密主場2:0擊敗紐約城。

美斯月初踢完國家隊的告別賽後，在上周末聯賽攻入2球，為球隊大勝華盛頓聯。今次主場對紐約城，邁亞密在20分鐘就開紀錄，貝達拉美（German Berterame）接應蘇亞雷斯（Luis Suarez）助攻，為球隊取得領先。上半場補時，美斯再與迪保羅（Rodrigo De Paul）在禁區頂一個配合，迪保羅為球隊射成2:0。下半場邁亞密未有入球，更在補時被罰12碼，不過紐約城射失，最終邁亞密贏2:0。球隊以49分排東岸第2，並提前5場常規賽鎖定季後賽資格。