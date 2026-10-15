美職聯｜美斯助攻國際邁亞密贏紐約城　鎖定季後賽席位

國際邁亞密鎖定美職聯的季後賽資格。在周三（14日）的聯賽，美斯（Lionel Messi）在國家隊告別戰後再度上陣，雖然今場未有入球，但仍交出助攻，為邁亞密主場2:0擊敗紐約城。
美斯月初踢完國家隊的告別賽後，在上周末聯賽攻入2球，為球隊大勝華盛頓聯。今次主場對紐約城，邁亞密在20分鐘就開紀錄，貝達拉美（German Berterame）接應蘇亞雷斯（Luis Suarez）助攻，為球隊取得領先。上半場補時，美斯再與迪保羅（Rodrigo De Paul）在禁區頂一個配合，迪保羅為球隊射成2:0。下半場邁亞密未有入球，更在補時被罰12碼，不過紐約城射失，最終邁亞密贏2:0。球隊以49分排東岸第2，並提前5場常規賽鎖定季後賽資格。
美斯目前以23球在美職聯的射手榜領先，同時也以14次助攻在助攻榜並列榜首。邁亞密主帥的基利干沙利斯（Kily Gonzalez）表示：「好的，季後賽資格是球隊今季最先的目標，而現在我們達到了，不過我們仍需要整支球隊一起進步。」對於美斯，干沙利斯指：「這球隊非常照顧和保護他（美斯），他的隊友都展示出對他的愛，他們為他竭盡全力，傾盡一切。他每日都督促我們進步，不斷給我們挑戰。」