網球｜沙特表演賽因襲擊延期　梅韋迪夫上海大師賽入八強

中東局勢持續緊張，也門胡塞武裝繼續對沙特阿拉伯發動襲擊，因此沙特多項體育賽事被迫取消或延期。其中原定在月底舉行的表演賽「六王大滿貫」已確定延期。將成為年終「一哥」的施維列夫（Alexander Zverev）目前不需要再前往沙特。至於仍在進行的上海大師賽，梅韋迪夫（Daniil Medvedev）擊敗希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），晉身八強。

原定在10月21日在沙特首都利雅德舉行的「六王大滿貫」表演賽，本身有豐富獎金，並且獲得包括艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、祖高域（Novak Djokovic）及施維列夫的出席，但因為胡塞武裝持續對沙特的襲擊，令賽事延期舉行。這是有關表演賽的第3屆賽事，上屆由仙拿（Jannik Sinner）勝出，場地距離遇襲的利雅德國際機場31公里。同樣受影響，還包括沙特超級聯賽的賽事，包括基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯將作客去到吉達的比賽都要延期。