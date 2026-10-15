國際足協修例解決巴洛根門爭議　恩芬天奴將向理事會解釋爭議

國際足協（FIFA）今日（15日）舉行理事會會議，是世界盃後的首次會議。據報議程中包括會長恩芬天奴（Gianni Infantino）將需要解釋有關於國際足協「難產」的分拆子公司及出售股權計劃，同時就世界盃的「巴洛根門」事件，國際足協計劃修例，未來不會在紅牌後球員要自動停賽1場。

據ESPN報道，在世界盃及恩芬天奴其後爭議後，國際足協理事會首次召開會議。在議程中，國際足協將提出修例，未來紅牌將不會要自動停賽。這與世界盃期間，美國前鋒的科拿連巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌，被國際足協紀律委員會暫停停賽的決定有關。事件被指是美國總統特朗普（Donald Trump）干預下，讓FIFA撤回巴洛根即時停賽的要求。另外，會議的37位成員，包括英格蘭足總副主席迪比曉域（Debbie Hewitt），據報將會在會議中向恩芬天奴施壓，要求他就有關於分拆國際足協賽事到子公司，並出售股權的國際足協前進企業（FFE）計劃，提交更多資訊。