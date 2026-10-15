哥倫比亞金毛獅王華達拉馬　突棄爆炸頭剷青

外號「金毛獅王」的哥倫比亞足球傳奇，華達拉馬（Carlos Valderrama）突然發放影片改變形象，將自己標誌性的一頭金色爆炸頭剃去。

華達拉馬昨日（14日）在社交平台上發放影片，由他的太太Elvira Redondo，用電剃刀將他的一頭爆炸頭剃去。影片令不少網民及球迷震驚。原因是在1994年的世界盃前，有人提出以200萬美金來換取他將頭髮剪去，但他選擇拒絕，繼續以那頭爆炸金髮上陣。然而32年後，他卻選擇自己親手終結這個標誌性的造型。

華達拉馬球員生涯為哥倫比亞上陣111場入11球，當中3次度出戰世界盃，同時也3次為哥倫比亞取得美洲國家盃的季軍。他生涯去過法國及西班牙聯賽效力，在蒙比利埃時贏過法國盃冠軍，生涯後期在美國效力，最後在科羅拉多急流退役。退役後他曾擔任助教，不過最著名是在他引薦下，讓路易斯迪亞斯（Luis Diaz）加入他當時的球會，其後迪亞斯成為當今哥倫比亞的球星。