英超｜曼聯馬天尼斯禍從口出　球會將評估其批評影響

曼聯在歐聯的比賽，以0:2不敵西甲的馬德里體育會。賽後阿根廷守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），在訪問中批評球會在增兵不力，直指技術總監韋確斯（Jason Wilcox），其後他在社交平台表示自己只是一時衝動。不過據報道指，曼聯已在評估馬天尼斯的言論及影響。

馬天尼斯在輸給馬體會之後，直言技術總監應倏得更多，批評球隊在增援計劃的不足。然而，馬天尼斯之後在社交平台Instagram上解畫，指自己發言只是因為球隊未能取得滿意結果而感到憤怒和困惑。他表示：「當我說需要更多，我指的是我們身為球會的一員，必須具備雄心壯志。繼續成長，變得更強大，並需要在最高水平的比賽中具備競爭的條件。這是我們所有人都必須遵守的標準，首先從我做起。」