英超｜曼聯馬天尼斯禍從口出　球會將評估其批評影響

曼聯在歐聯的比賽，以0:2不敵西甲的馬德里體育會。賽後阿根廷守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），在訪問中批評球會在增兵不力，直指技術總監韋確斯（Jason Wilcox），其後他在社交平台表示自己只是一時衝動。不過據報道指，曼聯已在評估馬天尼斯的言論及影響。
馬天尼斯在輸給馬體會之後，直言技術總監應倏得更多，批評球隊在增援計劃的不足。然而，馬天尼斯之後在社交平台Instagram上解畫，指自己發言只是因為球隊未能取得滿意結果而感到憤怒和困惑。他表示：「當我說需要更多，我指的是我們身為球會的一員，必須具備雄心壯志。繼續成長，變得更強大，並需要在最高水平的比賽中具備競爭的條件。這是我們所有人都必須遵守的標準，首先從我做起。」
馬天尼斯指：「我知道，歸根到底，我們球員必須拿出表現，而我本人也理應承擔起這份責任。我們需要對自己提出更高的要求，並齊心協力，讓曼聯重上巔峰。我信任我的隊友、主教練，以及每一位為推動球會前進而努力工作的人。我堅信，只要我們懷揣雄心、堅定投入，並繼續攜手並進，這就是我們前進的正確方向。」據ESPN報道，曼聯高層們在周三（14日）討論了馬天尼斯的評論，不過因為周三球隊休息，故此最快今日才重新訓練，而馬天尼斯可能需要面對球會採取的下一步行動。報道又指，曼聯高層仍支持韋確斯。