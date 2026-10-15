捷克球會安排性感女記者賽後訪問　搞到教練不敢直視

足球最重要是話題，捷克一支乙組球會烏斯季納德拉貝姆，很喜歡聘請「養眼」美女作為球會的主持人和記者。在上星期六（10日）的一場聯賽後，球隊又引起關注。因為一位身材火辣的女記者在訪問球會主教練時，教練眼神一直不敢直視那女主持而在網上引起討論。
烏斯季納德拉貝姆目前在捷克國家聯賽，即當地次級聯賽排第3，球隊在上周末聯賽主場2:3不敵中游對手。不過這些應該都不是重點。重點是在賽後，烏斯季納德拉貝姆安排的球隊主持人贊蘇娃（Sabina Jaksova），身穿大V領的衣服來訪問教練烏利拉（David Oulehla）。在影片中，烏利拉非常在意地一直東張西望，就是不敢看主持人一眼，影片隨即在網上廣傳，球會在TikTok的戶口原本不夠3萬追隨者，不過影片很快超過180萬觀看。有網民開玩笑「試試用VAR看看他有沒有偷看一眼？」也有人讚教練夠定力。
球會不是第一次吸引眼球
據外國媒體報道，烏斯季納德拉貝姆也不是第一次這樣受關注。球會在2024年也聘請過另一位火辣主持以性感裝束訪問球員，球會更被部份球迷批評這種社交平台手法，但就是讓他們獲得社交平台和外國媒體的關注。球會主席當時更囂張表示：「好多可能未適應看美女，不過不緊要。我們可以做公眾教育。畢竟足球是一盤表演的生意，不是甚麼高科技，美女也是其中一環，就像啤酒和香腸一樣。」至於贊蘇娃就說，自己是第一次訪問：「球會管理層直接聯絡我，向我提出工作邀請。我承認我當時非常開心和意外。我想了一段時間，不過最後覺得為何不嘗試一下。然而我沒有經驗，都只是在邊做邊學而已。」
有網民就指，烏利拉可能就是害怕太太不悅，不准他偷看美女，不過說法沒有得到證實。類似的影片也不是第一次，在上屆歐霸盃的外圍賽，烏克蘭的薩克達作客4:2擊敗比錫達斯的賽後，薩克達教練的艾達杜蘭（Arda Turan）在2分鐘的訪問一直眼神閃縮，迴避美女記者的莎雲娜（Daria Savina）。