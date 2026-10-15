捷克球會安排性感女記者賽後訪問　搞到教練不敢直視

足球最重要是話題，捷克一支乙組球會烏斯季納德拉貝姆，很喜歡聘請「養眼」美女作為球會的主持人和記者。在上星期六（10日）的一場聯賽後，球隊又引起關注。因為一位身材火辣的女記者在訪問球會主教練時，教練眼神一直不敢直視那女主持而在網上引起討論。

烏斯季納德拉貝姆目前在捷克國家聯賽，即當地次級聯賽排第3，球隊在上周末聯賽主場2:3不敵中游對手。不過這些應該都不是重點。重點是在賽後，烏斯季納德拉貝姆安排的球隊主持人贊蘇娃（Sabina Jaksova），身穿大V領的衣服來訪問教練烏利拉（David Oulehla）。在影片中，烏利拉非常在意地一直東張西望，就是不敢看主持人一眼，影片隨即在網上廣傳，球會在TikTok的戶口原本不夠3萬追隨者，不過影片很快超過180萬觀看。有網民開玩笑「試試用VAR看看他有沒有偷看一眼？」也有人讚教練夠定力。