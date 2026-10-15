馬王「嘉應高昇」周六再戰澳洲珠峰錦標　力爭成首匹衛冕海外賽駒

香港馬王「嘉應高昇」周六將在澳洲悉尼，出戰珠穆朗瑪峰錦標1,200米一級賽。「嘉應高昇」去年打破澳洲本土賽駒壟斷，成為首匹贏得此賽事的海外賽駒。今年「嘉應高昇」挾全球歷來評分最高短途賽駒的聲勢，再度遠征蘭域馬場，迎接天氣、臨埸場地狀況及其他佔主埸之利的佳駟挑戰，力爭成首匹衛冕海外賽駒。若成功衛冕，不單刷新紀錄，更鞏固牠的全球短途王者地位。
練馬師：有潛力挑戰30連勝
為充分準備今年的衛冕戰，「嘉應高昇」上月下旬已抵達悉尼接受檢疫隔離。練馬師大衛希斯信心十足，表示長途跋涉無礙馬匹狀態，「嘉應高昇」目前較去年同期增加逾30磅，體格壯碩，蓄勢待發。悉尼本周天氣驟雨連連，「嘉應高昇」周六或將在軟慢地、甚至大爛地上作賽，並且要在第十一檔起步，迎戰上屆此賽亞軍兼擅跑軟地及蘭域馬場的賽駒「動心」，以及由三屆「全球最佳騎師獎」得主麥道朗策騎、縱橫大賽的「早麗星」等強敵。
不過，大衛希斯認為「嘉應高昇」實力毋庸置疑，他不太擔心檔位，只是憂慮比賽時會遇上大爛地。他強調，有信心「嘉應高昇」能應付慢地或黏地，若有幸遇上好地更有機會打破場地紀錄。「嘉應高昇」今次若一舉功成，累積獎金將攀升至近2億港元，有望超越三屆香港馬王「金鎗六十」，成為全球累積獎金第三高的賽駒，僅次於「浪漫勇士」及「青春永駐」。放眼未來，大衛希斯預計「嘉應高昇」有潛力挑戰30連勝，甚至有望成為香港賽馬史上最偉大的賽駒之一。
馬主代表：受李家超勉勵決定派往外闖
「嘉應高昇」在國際馬壇創下佳績，馬主代表梁錫光透露因著去年香港特首李家超的勉勵，令他下定決心安排「嘉應高昇」外闖。梁錫光稱，「嘉應高昇」贏得去年馬季開鑼日的「特首盃」時，李家超在台上頒獎時握著他的手，勉勵一定要為香港爭光。「嘉應高昇」今年成功在開鑼日衛冕「特首盃」，他透露李家超特首今年頒獎時也再為賽駒打氣，鼓勵團隊努力加油。梁錫光期望愛駒今年可成功衛冕，最希望牠未來能「健健康康、繼續進步」，並極為自豪能擁有一匹世界短途馬王。