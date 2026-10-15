馬王「嘉應高昇」周六再戰澳洲珠峰錦標　力爭成首匹衛冕海外賽駒

香港馬王「嘉應高昇」周六將在澳洲悉尼，出戰珠穆朗瑪峰錦標1,200米一級賽。「嘉應高昇」去年打破澳洲本土賽駒壟斷，成為首匹贏得此賽事的海外賽駒。今年「嘉應高昇」挾全球歷來評分最高短途賽駒的聲勢，再度遠征蘭域馬場，迎接天氣、臨埸場地狀況及其他佔主埸之利的佳駟挑戰，力爭成首匹衛冕海外賽駒。若成功衛冕，不單刷新紀錄，更鞏固牠的全球短途王者地位。

練馬師：有潛力挑戰30連勝

為充分準備今年的衛冕戰，「嘉應高昇」上月下旬已抵達悉尼接受檢疫隔離。練馬師大衛希斯信心十足，表示長途跋涉無礙馬匹狀態，「嘉應高昇」目前較去年同期增加逾30磅，體格壯碩，蓄勢待發。悉尼本周天氣驟雨連連，「嘉應高昇」周六或將在軟慢地、甚至大爛地上作賽，並且要在第十一檔起步，迎戰上屆此賽亞軍兼擅跑軟地及蘭域馬場的賽駒「動心」，以及由三屆「全球最佳騎師獎」得主麥道朗策騎、縱橫大賽的「早麗星」等強敵。