「賽馬會越戰越強籃球計劃：BGCA Care 連繫社區」 第二年度球賽正式啟動 社工支援結合籃球訓練 助青少年正面成長

由香港賽馬會慈善信託基金撥款捐助、香港小童群益會主辦的「賽馬會越戰越強籃球計劃：BGCA Care 連繫社區」正式踏入第二年，並於2026 年10 月3 日假修頓場館舉行第二年度球賽啟動禮。 計劃旨在回應青少年面對的學業及成長壓力，並鼓勵他們透過運動建構正向心態與抗逆力；以「6C」全人成長理念為核心，透過能力感(Competence)、自信心(Confident)、連繫(Connection)、正面自我形象(Character)及對身邊人和事的關注(Caring)等5Cs 有系統的活動程序，使青少年得到發展，從而裝備好青少年去連繫第6 個C–社區(Community)，更藉著走訪其他社區交流，以及參與義工服務，從中領略自己與社區的關連。

啟動禮獲香港賽馬會慈善事務總經理何麗嫦女士及香港小童群益會總幹事劉翀先生親臨主禮，與一眾嘉賓、教練、社工及青少年球員共同見證新一季賽事展開。本年度計劃預計會為逾300 名13至24 歲的青少年提供免費的高水平籃球培訓。

香港小童群益會總幹事劉翀先生表示：「除了球場上的競技，我們更期望青少年透過籃球走入並關懷社區。計劃特別融入豐富的生涯規劃與體育產業培訓，涵蓋運動攝影與錄影、體育直播器材操作、評述員訓練、運動貼紮，以及籃球旁證與分枱工作等。此外，我們於三年內安排青少年遠赴大灣區及其他亞太地區交流體驗，結合多元職涯探索，全方位陪伴他們邁向正向成長。我們希望青少年在此學到的，是能帶走並受用一生的實用技能與人生態度。」

回應學業與成長壓力 以團體籃球訓練建立抗逆力 除了球場上的競技，計劃同樣重視球場外的全人成長。社工為每位參加者訂立「個人發展計劃」，協助他們發掘潛能、建立自信並釐清發展方向。在社工輔導下，參加者更有機會籌辦社區義工服務，將球場上的團隊精神轉化為關懷社區的實際行動，促進社區共融與跨代連繫。 計劃推行首年已取得顯著成效，成功培訓308 名男女子球員，並組成22 支球隊進行了逾693 節籃球訓練和96 場賽事，青少年更在社區服務中累計服務超過903 人，更有逾40 位參加者遠赴澳門進行友誼賽及文化交流。

從球場競技到社區參與 促進社區共融與跨代連繫 U15 組別球員朗成分享，在加入「賽馬會越戰越強籃球計劃」前，自己是個極度注重勝負、說話直接且情緒管理較差的人。「當初是為了提升球技和奪冠而加入，每次訓練我都付出100%。只要看到隊友偷懶或嬉戲，我會直接責罵他們，結果令本來缺乏自信的隊友更沒信心，甚至經常與隊友發生爭執。」 然而，經過一年的教練指導與團隊相處中，朗成開始意識到「責罵並不能解決問題」。他逐步改善脾氣，將嚴厲的責罵轉化為溫和的提醒，與隊友的關係大幅改善，溝通方式亦徹底改變。

除了球場上的轉變，朗成亦積極參與計劃涵蓋的義工服務，包括為露宿者派飯及擔任小教練教導兒童打波，「這些經驗讓我變得更加外向和大膽，也結識了許多志同道合的朋友。雖然最終未能奪冠，但這個計劃帶給我在情緒調節、溝通技巧及社區關懷上的成長，遠比輸贏更重要！」

從迷惘新手到隊中核心 賽場與人生路上學會自我調節與方向 女子組別球員蔡子晴加入計劃後，見證了自身的深刻蛻變。她回想剛加入球隊時，常因投籃失準或表現不如預期而陷入自責與氣餒，情緒容易受一兩次失誤牽動。得到社工及教練的悉心引導，她如今已學會在挫敗中迅速自我調整，成為隊中沉著應對挑戰的穩定核心。憑著球技與戰術理解日趨成熟，子晴成為本屆石蔭隊的隊長，將自己在球場上累積的經驗與正能量傳遞下去。 球場外的子晴，同樣在計劃的陪伴下找到人生方向。她在面對升學、休學或退學等重大人生抉擇時曾極度迷惘。幸得社工與教練透過耐心的提問引導她深度思考，不僅協助她走出迷思、釐清真正目標，更讓她明白籃球以外的人生發展同樣充滿多元可能性。在社工的啟發下，子晴開始主動探索不同職涯方向，包括重返校園及修讀咖啡相關專業，發掘自己於籃球以外的興趣與專長。社工與教練不僅在球技上提升她的實力、帶她接觸更高水平賽事，更在人生十字路口上為她拓寬視野，陪伴她一步步建立自信，踏實邁向正向未來。