NBA｜紐約人衛冕看「錢」途

紐約人季前曾經跟兩位上季總冠軍主力成員，唐斯(Towns)及祖殊赫特(Josh Hart)在續約事宜談判，其中唐斯有條件以4年超過2.76億美元(21.5億港元)頂薪簽新約；但由於紐約人受到第二層豪華稅「過界」危機影響，球會班主占士杜蘭(James Dolan)已堅決不會因為留用主將，冒險過界；所以只向唐斯開出4年2億美元合約留人，雖然後者表示不介意減收人工，卻不能接受這麼大的薪酬條件差距。

祖殊赫特的情況亦相若，新合約就加薪方面未得到球會滿意答覆；最關鍵是紐約人近日決定終止所有球員續約談判，理由是要全力備戰新賽季，或令隊內團結氣氛受到影響。「紐約之王」謝倫般臣(Jalen Brunson)這位上屆總決賽FMVP得主，依然是紐約人新季爭取佳績的重心人物。

開咧鬥76人

紐約人衛冕之路首場常規賽，將在下周三迎戰獲「大帝」勒邦占士加盟的76人，將是一場考驗兩軍於東岸競逐能力的實戰比拼。事實上，東岸好手如雲，塞爾特人就算將主將謝倫布朗(Jaylen Brown)交易至76人，今季依然有2024年總冠軍成員達譚(Tatum)領軍；而夏登(Harden)減薪續約的騎士，配合得分主力「蜘蛛俠」當洛雲米歇爾(Donovan Mitchell)，還有由新兵「字母哥」安迪杜甘普(Antetokounmpo)壓陣的熱火，東岸顯得非常熱鬧。