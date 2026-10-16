英超｜「玫瑰打吡」硬撼列斯聯 曼聯低迷「細」所難免

曼聯開季至今表現不似預期，上輪聯賽多踢一人下，卻慘遭熱刺補時逼和1比1；目前在英超6戰只得6分位處中下游，更遑論季前被外界視為爭標要角。球隊周中歐聯作客馬德里體育會吞2蛋而回，防線主力利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)賽後受訪，公開炮轟球會總監韋確斯(Wilcox)，指對方今夏買人不力，影響球隊競爭力；有指會方或會對該阿根廷國腳處分，但預計不會影響此子今戰披甲，但大軍士氣麻麻。

再者，曼聯目前仍受嚴重傷兵問題困擾，中鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)與左中場柏德列多古(Patrick Dorgu)繼續休戰，左閘勞基梳爾(Luke Shaw)及防中明奈(Mainoo)新加入十字兵。球隊季內處理臨門一腳效率極差，包括兩大前鋒馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)與麥比奧莫(Mbeumo)，合共在英超只入4球，不似預期。根據統計，曼聯今季聯賽6戰合共攻門125次，是全英超最多但只入9球，直接影響球隊成績。

列斯聯主場戰意濃

另邊廂的列斯聯，上仗聯賽被衛冕的阿仙奴反勝2比1，今季聯賽不敗身被破，但表現比預期出色，開季6戰得9分。令人驚喜是今季在重金簽入的波斯尼亞中堅梅哈利莫域(Muharemovic)帶領下，球隊至今只失5球，主場出擊打吡戰，戰意倍添，今場有力穩中求勝，成功搶分。

值得留意是列斯聯今季聯賽6戰有5場「總入球」都是3球或以下，甚少跟對手「駁火」；而曼聯今季6場聯賽則有4場「總入球」3球或以下，包括近3場聯賽都是低產量入球賽事，加上近3次英超「玫瑰打吡」，全是「細」均力敵之戰，今場入球亦不會多。