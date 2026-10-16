英超｜「拖肥」硬淨 主場勢擋車路士

季初三支聯賽不敗的英超球隊，包括「拖肥」愛華頓，今輪英超打頭陣，在周六早場迎戰上仗突然大勝的車路士；以拖肥主場的硬淨程度，不會開局即被對手搶佔先機，更成今場受讓一方，有力坐和望贏。(球賽編號FB6960，10月17日19:30開賽，Now621台直播)

「拖肥」上仗聯賽作客僅被「升班奇兵」侯城逼和2比2，開季6戰2勝4和，只要今場保持不敗，便可追平該會2006/07年球季，首7場英超不敗佳績，老帥莫耶斯(Moyes)功力依然深厚。

隊內除了擁有近年企穩英格蘭國家隊一號門將的比克福特(Pickford)，防線令人安心絕少大敗，其餘三線多打仔格球員。最值得留意是上季季前從維拉利爾加盟的法國年輕箭頭泰亞路巴利(Thierno Barry)，此子個人技術一般，但勝在實而不華，射門欲強，已連續兩場英超士哥。球隊開季3場聯賽主場2勝1和之餘，對上9次英超主場對車路士，錄得6勝2和1負佳績；加上季初表現硬淨，今場當然無懼億萬大軍來訪。