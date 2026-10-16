英超｜死球威力剋名牌球隊 蜜蜂兵團「紅」得起

「蜜蜂兵團」賓福特上屆無法搶得歐洲賽一席，今屆捲土重來，繼續以煞食的死球攻勢搶分；周六晚遇上傷兵不少、征戰頻密的利物浦，有力再度發威強大的主場威力，「讓球」平手盤，主隊值博。(球賽編號FB6959，10月17日22:00開賽，Now621台直播)
賓福特上屆將死球教練安祖斯(Andrews)升正，繼續以角球、手榴彈界外球戰術企穩英超，敵衛難防，只是最終僅排第9無緣踢歐洲賽；今夏重點簽入般尼快馬查頓安東尼(Jadon Anthony)、韋斯咸翼衛馬歷迪奧夫(Malick Diouf)、朗斯中場馬馬度辛加尼(Mamadou Sangare)及薩爾斯堡中堅真歷舒侯斯達(Jannik Schuster)，位位實而不華可以即用，進攻模式不變，三線皆有入球能力。只是射術了得的翼鋒奇雲舒亞迪(Kevin Schade)或因肩傷，今場倦勤，美中不足。
賓福特誓爭7戰不敗
「蜜蜂兵團」上仗聯賽作客2比2和歐聯代表阿士東維拉，全場互有攻守，聯賽開季6戰不敗取2勝4和；當中主場3戰2勝1和入7球，包括3比0氣走熱刺及車路士兩大倫敦名牌，今場以逸待勞，有力重溫上屆同月首循環以3比2氣走利物浦的好夢。
對手紅軍上輪聯賽少踢1人下，0比3不敵曼城後，剛戰歐聯作客6比3大炒奧甲寧斯，過程輕鬆，雙方實力差距大。球隊3大進攻主力阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)、加普(Gakpo)及蘇保斯拉爾(Szoboszlai)缺陣下，連續兩仗要用小將利維斯古馬斯(Lewis Koumas)掛帥，域斯(Wirtz)、巴特利巴高拿(Brandley Barcola)輔助攻堅，但今場作客賓福特，眾鋒難望再呼風喚雨。
利物浦中場現隱憂
紅軍中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)該仗後備落場，球隊即在下半場中後段連失3球；看來隊長連同之前國際賽頻密出賽下，水準及體力下滑。問題更大是其荷蘭同胞防中賴恩格雲貝治(Ryan Gravenberch)今場停賽，防守失重要屏障，單靠阿根廷中場阿歷斯麥阿里士打(Alexis Mac Allister)，只怕難防「蜜蜂兵團」後上攻門的威力，今場寧博主隊坐和望贏。
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