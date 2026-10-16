英超｜死球威力剋名牌球隊 蜜蜂兵團「紅」得起

「蜜蜂兵團」賓福特上屆無法搶得歐洲賽一席，今屆捲土重來，繼續以煞食的死球攻勢搶分；周六晚遇上傷兵不少、征戰頻密的利物浦，有力再度發威強大的主場威力，「讓球」平手盤，主隊值博。(球賽編號FB6959，10月17日22:00開賽，Now621台直播)

賓福特上屆將死球教練安祖斯(Andrews)升正，繼續以角球、手榴彈界外球戰術企穩英超，敵衛難防，只是最終僅排第9無緣踢歐洲賽；今夏重點簽入般尼快馬查頓安東尼(Jadon Anthony)、韋斯咸翼衛馬歷迪奧夫(Malick Diouf)、朗斯中場馬馬度辛加尼(Mamadou Sangare)及薩爾斯堡中堅真歷舒侯斯達(Jannik Schuster)，位位實而不華可以即用，進攻模式不變，三線皆有入球能力。只是射術了得的翼鋒奇雲舒亞迪(Kevin Schade)或因肩傷，今場倦勤，美中不足。

賓福特誓爭7戰不敗

「蜜蜂兵團」上仗聯賽作客2比2和歐聯代表阿士東維拉，全場互有攻守，聯賽開季6戰不敗取2勝4和；當中主場3戰2勝1和入7球，包括3比0氣走熱刺及車路士兩大倫敦名牌，今場以逸待勞，有力重溫上屆同月首循環以3比2氣走利物浦的好夢。