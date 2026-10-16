歐霸盃｜AC米蘭作客大勝薩爾斯堡　水晶宮不敵里昂

歐霸盃聯賽階段比賽，意大利的AC米蘭在第2輪終於響勝鼓，作客以4:0大勝奧地利的薩爾斯堡紅牛，阿爾法迪祖施斯（Alphadjo Cisse）更創意大利最年輕帽子戲法球員的紀錄。至於3支英超球會，水晶宮作客不敵法國的里昂，不過新特蘭和般尼茅夫就分別贏波。 上場兩球淨負賓菲加，米蘭今屆降落歐霸先失利。在作客奧地利的薩爾斯堡，15分鐘由阿爾法迪祖施斯打開紀錄。這位19歲小將今季從維羅納加盟米蘭已有不俗發揮，並取得2個入球。33分鐘，施斯再入一球為米蘭拉開比數，半場領先2:0。換邊後僅4分鐘，施斯完成帽子戲法，以19歲358日的年紀，成為最年輕在歐洲賽帽子戲法的球員。72分鐘干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）為米蘭再建一功，即使米蘭之後有菲臘普提拉捷亞奴（Filippo Terracciano）紅牌被逐，但10人應戰仍維持4:0的戰果完場，全取3分。

至於歐霸盃其他比賽，3支英超隊之中，只有水晶宮輸波，他們作客以2:3不敵法甲的里昂。主場的里昂已領先2:0，即使耶利米賓奴（Yeremy Pino）下半場為水晶宮追回一球，但里昂之後再拉開比數，鎌田大地即使之後再為水晶宮追多粒，但仍要輸2:3。新特蘭作客葡萄牙乙組的杜連斯，在上半場37分鐘失守，半場落後1球。下半場黑貓先由20歲的中場艾賀卡（>Jules Ahoka）追平，更於補時階段有沙迪基（Noah Sadiki）「絕殺」，令新特蘭反勝2:1，在歐霸盃保持全勝。 般尼茅夫取得首次歐洲賽勝利

般尼茅夫雖然目前在英超處於降班區，然而球隊主場面對奧地利的格拉茨，在艾雲尼爾臣（Evanilson）、拉恩域陀（Rayan）及艾華路洛迪古斯（Alvaro Rodriguez）各建一功，以3:0擊敗對手，取得他們首次的歐洲賽勝利。意甲的祖雲達斯，作客就以2:1反勝西班牙的切爾達。

薩爾斯堡對AC米蘭精華

里昂對水晶宮精華

杜連斯對新特蘭精華

般尼茅夫對格拉茨

利華古遜作客炒波蘭球會 其他比賽，德甲的利華古遜作客4:0擊敗波蘭的列治普斯納；葡萄牙的賓菲加就以4:1主場輕取蘇格蘭的些路迪；德甲的賀芬咸主場2:3不敵土耳其比錫達斯；西班牙的皇家蘇斯達，作客賽和比利時的聖基萊斯聯1:1；法甲的雷恩主場2:1小勝希臘的克里特；馬賽則主場0:1輸給另一支希臘代表奧林比亞高斯。 同日的歐協聯賽事，英超的白禮頓主場4:0大勝立陶宛球會考諾；荷蘭豪門阿積士作客1:2不敵克羅地亞勁旅夏德；法甲的摩納哥作客2:1擊敗保加利亞的索菲亞中央陸軍。西甲的基達菲作客賽和羅馬尼亞CS卡拉奧華大學。

切爾達對祖雲達斯精華

列治普斯納對利華古遜精華

賓菲加對些路迪精華

聖基萊斯聯對皇家蘇斯達精華

賀芬咸對比錫達斯精華

雷恩對克里特精華

馬賽對奧林比亞高斯精華

白禮頓對考諾精華

夏德對阿積士精華