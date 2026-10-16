恩芬天奴向國際足協理事會道歉　拒提交文件惹歐洲不滿

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），在周四（15日）的國際足協理事會，向各代表道歉。然而對於歐洲足協及各歐洲代表要求提交有關爭議的文件，國際足協以訴訟仍在進行而拒絕提供，惹起不滿。
恩芬天奴在蘇黎世的國際足協總部主持會議，並在會議上為有關於分拆子公司處理國際足協賽事，以及出售相關股權的計劃道歉。他之後未有接受訪問，而是透過影片再次道歉，他指：「我為我們在國際足總前進企業（FFE）計劃中，在溝通和諮詢過程所犯的錯誤造成行多爭議表示歉意。」不過他也指出，計劃只是一個提案，未有落實。」然而另一個理事會成員關注的議題，「巴洛根門」，恩芬天奴未有提及以及提供任何訊息。
出席會議的歐洲足協8名代表之一的德國足協會長紐恩多夫（Bernd Neuendorf）批評：「沒有提供滿意的答覆。」他表示：「我們需要一個有誠信的人，可以預期能修復人們對協會信賴，因為國際足協的聲譽已全失了。」英格蘭足總代表迪比曉域（Debbie Hewitt）批評：「那個人需要回應種種的疑問。如果他不回應這些質疑，他就不適合作為國際足協會長。」不過她指恩芬天奴的道歉「有點悔意」。
傳歐洲計劃推舉雲加挑戰恩芬天奴
國際足協將在3月於摩洛哥的首都拉巴特舉行會長的選舉，而有關選舉的提名期至11月結束，據報歐洲足協在尋求取代人選，其中一個是前阿仙奴領隊，現任國際足協全球發展主管的雲加（Arsene Wenger）。不過就算雲加參選，仍要面對恩芬天奴的權力基礎，在與會的毛里塔尼亞代表指，恩芬天奴仍是合適的人選。非洲國家一直是國際足協維持權力的重要力量，在國際足協211個會員中，非洲就佔有54個。
國際足協在11月23日會舉行特別會議，將決定2031及2035年女足世界盃的主辦國，兩屆賽事僅有1個組合提出申辦，2031年是美國、墨西哥、哥斯達黎加及牙買加聯合申辦，2025年則是英國國內4個足協申請合辦。下一個理事會議在12月16日於卡塔爾多哈舉行，而卡塔爾及阿塞拜疆兩個亞洲代表也是恩芬天奴的忠實支持者，阿塞拜疆也將本月舉行國際足協的U15足球節。