網球｜施維列夫挫迪米勒　上海大師賽晉級四強

將成為世界第1的施維列夫（Alexander Zverev），在上海公開賽的八強，以盤數2:0擊敗澳洲的迪米勒（Alex de Minaur），成為他自2019年以來，再次打入賽事的四強，也是今年第5次在大師賽級別入四強。

作為頭號種子的施維列夫，面對另一位世界前10位球手迪米勒。首盤施維列夫就贏局數6:4，第2盤亦以同樣比數勝出，盤數2:0晉級。這位即將是年終「一哥」的德國球手，對上一次在上海打入四強已是2019年，當屆得亞軍，而2018年就四強止步。今年第5次晉身1,000分級大師賽四強，施維列夫之前4個賽事只有馬德里公開賽晉級決賽，印第安韋爾斯、邁亞密以及蒙地卡羅都四強出局。