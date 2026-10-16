NBA｜馬刺與雲班耶馬成各隊總經理　預測熱門冠軍與MVP

新一個NBA賽季在下星期展開，聯盟在向各支球隊的總經理發出的問卷中，一半人認為聖安東尼奧馬刺會贏得今年總冠軍，而馬刺的中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）更是有超過四分三人認為會成為今年的最有價值球員。

在聯盟的季前問卷，今年問卷共48條問題。在問到如果可以隨便挑選一位球員加入己隊，竟然多達93%的總經理選擇雲班耶馬，其餘有票的是奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和達拉斯獨行俠的法拉格（Cooper Flagg）。因此亦有77%的經理，認為他會成為今年的MVP，第2的丹佛金塊球星祖傑（Nikola Jokic）僅10%，之後是7%，明尼蘇達木狼的「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）。至於總冠軍方面，馬刺獲一半的票數成為總冠軍，第2的是2025年總冠軍雷霆，有43%，兩隊合共佔93%選票，其他獲得投票的是爭取衞冕的紐約人及有勒邦占士加開的幀城76人。