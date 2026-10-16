英超｜高爾彭馬直播打機　iShowSpeed被炒18粒輸到傻

美國千萬網紅iShowSpeed在網上喜與球星打機直播，在周三（14日）他就約戰車路士球星的高爾彭馬（Cole Palmer）。在其中一場比賽，高爾彭馬狂數18:0，將Speed打到目瞪口呆，而最後3場比賽，彭馬贏2:1。
Speed近日約戰過巴黎聖日耳門的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）和阿仙奴的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）。在周四他就與高爾彭馬對戰。二人進行3盤的對賽，第一場Speed在互射12碼擊敗彭馬。然而當他得意洋洋之際，第2場彭馬展示實力，在半場大勝10球下，全場炒Speed 18:0。Speed賽後說：「我全場0射門呀」。彭馬就只是慣常一句「GG」回應，之後Speed再去查比賽的數據。
第3場比賽，彭馬雖然沒有再入10球，但也贏Speed 9:3。連續的落敗讓Speed展示失望的表情，同時直播間的留言也取笑Speed的表現。Speed在遊戲直播除了近日的3位球星，之前也對過巴塞隆拿的巴迪（Alejandro Balde）及利物浦的伊傑迪基（Hugo Ekitike）。
🚨| BREAKING: Speed just got ABSOLUTELY DESTROYED by Cole Palmer in their FIFA 1v1, losing 18-0 😭💀💀 https://t.co/i4WqFRwlVO— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) October 15, 2026