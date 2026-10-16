西甲｜雲尼斯奧斯扯頭髮判停賽4場　缺席皇家馬德里國家打吡

西甲賽會確定皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的處分，這位巴西球員被賽會重判4場停賽，意味肯定錯過對巴塞隆拿的國家打吡。雲尼斯奧斯在歐聯的賽後，表示自己對紅牌感到驚訝，以及不明白為何重罰4場。
西甲的紀律小組，就雲尼斯奧斯在上星期的聯賽，1:0擊敗維拉利爾中，雲尼斯奧斯因為扯對手頭髮，判停賽4場。當中2場是扯頭髮動作的處分，另外2場是他在紅牌後向球證激烈抗議加罰的2場。4場聯賽意味他錯過本周末對西維爾的聯賽，還有下星期對巴塞隆拿的西甲「國家打吡」，還有之後對升班馬桑坦德和華倫西亞兩場可以爭取入球的比賽。停賽的處分在周三皇馬對羅馬的賽前2小時落實。
摩連奴質疑賽會有心歐聯賽前公布
雲尼斯奧斯有在社交平台為未能為皇馬上陣向球迷及隊友道歉。他表示：「我不記得有任何球員試過停賽4場。我只是在嘗試越過前面對手，然後抓住了他的頭髮。就是這樣就紅牌，這就是為甚麼我覺得驚訝。不過我沒有向球證說過粗口，卻仍被罰停4場。」在歐聯的比賽他在落後1:3時被換出，球隊最後反勝4:3，他指：「我被換出而感到沮喪是很正常，因為我永遠都想踢足比賽。我有留意自己的狀態以及打法，我在這裡是幫助球隊，有時我需要換出，讓其他球員比賽及改變局面。」
皇馬領隊的摩連奴（Jose Mourinho），在對羅馬賽後對西甲賽會選擇在周三公布停賽不滿：「你覺得一個球員在一場對西班牙足球非常重要的比賽前2小時，知道自己要停賽4場是很正常嗎？你們不用答我。這是不正常，為甚麼他們不能現在（賽後）或是明早才公布？我們是在巴士差不多去到球場時才看到。」他認為是賽會故意挑選這個時間公布。