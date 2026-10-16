西甲｜雲尼斯奧斯扯頭髮判停賽4場　缺席皇家馬德里國家打吡

西甲賽會確定皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的處分，這位巴西球員被賽會重判4場停賽，意味肯定錯過對巴塞隆拿的國家打吡。雲尼斯奧斯在歐聯的賽後，表示自己對紅牌感到驚訝，以及不明白為何重罰4場。

西甲的紀律小組，就雲尼斯奧斯在上星期的聯賽，1:0擊敗維拉利爾中，雲尼斯奧斯因為扯對手頭髮，判停賽4場。當中2場是扯頭髮動作的處分，另外2場是他在紅牌後向球證激烈抗議加罰的2場。4場聯賽意味他錯過本周末對西維爾的聯賽，還有下星期對巴塞隆拿的西甲「國家打吡」，還有之後對升班馬桑坦德和華倫西亞兩場可以爭取入球的比賽。停賽的處分在周三皇馬對羅馬的賽前2小時落實。