曼聯昨日（10月18日）作客列斯聯先開紀錄，卻被迫和 1：1 痛失三分，各項賽事連續 6 場不勝，兼錄得近 40 年最差聯賽開季——7 戰只得 7 分。教練卡域克承受巨大壓力外，連曼聯迷「髮哥」Frank Ilett 也宣布對球隊失望，要放棄「5 連勝」才剪頭髮的承諾。
曼聯今場在 35 分鐘，由麥比奧莫（Mbeumo）接應泰利文斯右路傳中，及時撞射入網，半場曼聯以 1：0 領先。利辛度馬天尼斯上半場大腿不適，下半場由馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）入替；至 51 分鐘，被列斯聯前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）於混戰中快腳射成 1：1。紅魔鬼其後雖有 13 次起腳，但只有 4 次中目標。相反主隊 10 次起腳 6 次中框，幸得曼聯門將拉文斯 (Senne Lammens) 多番精彩撲救，才力保和局。
點名讚泰利文斯
卡域克認為和波合理：「綜合各種因素，加上比賽過程，和波可能是公平結果。我們取得領先，卻未能守住優勢，令人失望。今仗有很多方面讓我感到滿意。我對我們作為一個整體的表現感到滿意，包括每個人的分工和職責。我們堅持到底、團結和合作，毫無疑問，這是朝著正確方向邁出的一步。」曼聯英超 7 戰 7 分列第 13 位，為自 1986/87 球季以來最差開季，然而卡域克仍大讚 3 名新加盟、今場擔正的中場卡路士巴利巴（Carlos Baleba）、泰利文斯（Youri Tielemans）、安達利山度士（Andrey Santos）：「他們帶來新鮮感及正能量，特別是泰利文斯令我驚喜，他的經驗、氣場和個性，為了球隊傾力以赴。」
列斯聯1︰1曼聯精華
「髮哥」宣布放棄挑戰剪頭髮
曼聯迷「髮哥」Frank Ilett 在滕哈格 (Erik ten Hag) 執教時，提出只要曼聯 5 連勝才剪頭髮。經過 100 場即 743 日洗禮，滕哈格、艾摩廉及卡域克 3 任教練都未能助「髮哥」達成目標。「髮哥」最終宣布放棄挑戰：「我只能放棄，最痛苦的是視力受影響，幸好戴眼鏡，眼鏡框可以撐住劉海。然而現在，我幾乎看不清眼前的物件，需要剪頭髮。」
曼聯將在周四凌晨 00：45 出戰歐聯，作客法比加斯執教的科木，下輪英超在周日迎戰般尼茅夫。之後 4 場硬仗，分別要對戰車路士、羅馬、阿士東維拉及利物浦。