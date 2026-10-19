曼聯今場在 35 分鐘，由麥比奧莫（Mbeumo）接應泰利文斯右路傳中，及時撞射入網，半場曼聯以 1：0 領先。利辛度馬天尼斯上半場大腿不適，下半場由馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）入替；至 51 分鐘，被列斯聯前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）於混戰中快腳射成 1：1。紅魔鬼其後雖有 13 次起腳，但只有 4 次中目標。相反主隊 10 次起腳 6 次中框，幸得曼聯門將拉文斯 (Senne Lammens) 多番精彩撲救，才力保和局。

點名讚泰利文斯

卡域克認為和波合理：「綜合各種因素，加上比賽過程，和波可能是公平結果。我們取得領先，卻未能守住優勢，令人失望。今仗有很多方面讓我感到滿意。我對我們作為一個整體的表現感到滿意，包括每個人的分工和職責。我們堅持到底、團結和合作，毫無疑問，這是朝著正確方向邁出的一步。」曼聯英超 7 戰 7 分列第 13 位，為自 1986/87 球季以來最差開季，然而卡域克仍大讚 3 名新加盟、今場擔正的中場卡路士巴利巴（Carlos Baleba）、泰利文斯（Youri Tielemans）、安達利山度士（Andrey Santos）：「他們帶來新鮮感及正能量，特別是泰利文斯令我驚喜，他的經驗、氣場和個性，為了球隊傾力以赴。」