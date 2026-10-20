歐聯｜兩「巴」超強戰 PSG迎巴塞勢演入球騷

馬不停蹄的歐聯大聯賽，本周中戰至第3輪上演超強鬥攻戲碼，由力爭3連霸的巴黎聖日耳門，周二深夜主場迎戰現時全歐洲火力最強的巴塞隆拿。兩隊頂級射手如雲，中位數[4/4.5]球，照捧「大」盤。(球賽編號FB7255，10月21日03:00開賽，Now638台直播)

PSG今季力爭歐聯3連霸，季初表現收放自如，由前巴塞主帥安歷基領導下先大嘆慢板，連同法冠盃負朗斯，頭4戰不勝；但球隊一轉波踩油威力即現，歐聯頭兩輪主場6比2輕取施洛雲及作客4比2擊潰曼城，各項賽事6連勝入19球。

球隊上仗法甲3比1反勝斯特拉斯堡，全靠下半場先後換入迪斯亞杜伊、域天拿、夏基美及奧士文尼迪比利等三線主力，扭轉形勢；其中金球獎得主奧士文尼迪比利，過去2次在歐聯上陣倒戈鬥巴塞都有士哥，今場領銜鋒線主場出擊，當然又是入球要角。