歐聯｜兩「巴」超強戰 PSG迎巴塞勢演入球騷

馬不停蹄的歐聯大聯賽，本周中戰至第3輪上演超強鬥攻戲碼，由力爭3連霸的巴黎聖日耳門，周二深夜主場迎戰現時全歐洲火力最強的巴塞隆拿。兩隊頂級射手如雲，中位數[4/4.5]球，照捧「大」盤。(球賽編號FB7255，10月21日03:00開賽，Now638台直播)
PSG今季力爭歐聯3連霸，季初表現收放自如，由前巴塞主帥安歷基領導下先大嘆慢板，連同法冠盃負朗斯，頭4戰不勝；但球隊一轉波踩油威力即現，歐聯頭兩輪主場6比2輕取施洛雲及作客4比2擊潰曼城，各項賽事6連勝入19球。
球隊上仗法甲3比1反勝斯特拉斯堡，全靠下半場先後換入迪斯亞杜伊、域天拿、夏基美及奧士文尼迪比利等三線主力，扭轉形勢；其中金球獎得主奧士文尼迪比利，過去2次在歐聯上陣倒戈鬥巴塞都有士哥，今場領銜鋒線主場出擊，當然又是入球要角。
巴塞西甲9連勝入39球
巴塞更瘋，西甲9戰全勝入39球，火力冠絕歐洲；大聯賽以5比1擊退飛燕諾後，再在上周中4比1揚威「地獄主場」的加拉塔沙雷。球隊在德國主帥費歷克主導的高位壓迫防守，無視失球壓力；只要前線擁有超新星耶馬爾壓陣，就是入球及贏波保證，連同剛戰作客5比2勇挫季初同樣大勇的貝迪斯，此子季內各項賽事交出9入球10助攻，PSG左閘盧卡斯迪治尼今場不易箝制。
球隊上仗下半場多踢一人贏波，耗力比今場對手PSG少；更大喜訊當然是巴西隊長射手拉芬夏比洛尼，同場傷癒復出；此子季內已入14球，早前踢國家隊肌肉受傷缺陣巴塞兩場，今場再跟兩大快翼耶馬爾、安東尼哥頓合組三叉戟，攻力有如火力加油。
一場集合世界頂級前鋒的歐聯大戰，估計入球此起彼落，球迷等睇入球騷。
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