歐聯｜巴黎聖日耳門再取巴塞隆拿三連勝　利物浦反勝維拉利爾

爭取歐聯3連霸的巴黎聖日耳門，在今屆聯賽階段繼續所向披靡。球隊主場迎戰賽前11連勝的西甲冠軍巴塞隆拿，在域天拿（Vitinha）為球隊第3度領先下，以4:2擊敗對手，在聯賽階段3連勝。同樣3連勝，目前只有利物浦，他們主場在先輸兩球下，以4:3反勝西班牙的維拉利爾。 上一輪作客贏了曼城踢出漂亮一仗，球隊隨後一個星期就主場迎戰巴塞。迪斯亞杜伊（Desire Doue）在38分鐘禁區頂的射門，為主隊半場領先1球。換邊後10分鐘，巴塞就由19歲小將的艾斯柏特（Xavi Espart）追平。兩隊之後作出一些變動，巴塞換入洛迪卡斯簡迪（Rodri）爭取中場，但是再入球的還是PSG，盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）在72分鐘為主隊再度領先。不過拉明耶馬（Lamine Yamal）在7分鐘後再次為巴塞追平。然而域天拿在2分鐘後迅速令巴黎第3度領前，加上86分鐘法比安彭拿（Fabian Ruiz）的入球，終令聖日耳門以4:2擊敗巴塞，巴黎贏波後在聯賽階段3戰全勝領先榜首，而巴塞2勝1負，下一輪巴黎的對手是維拉利爾，而巴塞會在主場對阿士東維拉。

至於英超的利物浦也取得3連勝。球隊主場對維拉利爾，在4分鐘已失守，被米卡達捷（Georges Mikautadze）為黃色潛水艇開紀錄。沙治卡當拿（Sergi Cardona）在29分鐘再下一城，令客隊一度領先兩球。然而紅軍先在36分鐘由阿歷斯麥阿里士打（Alexis Mac Allister）追回一球，加上上半場補時有朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）的入球，半場兩隊踢平2:2。下半場兩隊入球仍停不了，麥阿里士打在65分鐘為紅軍反先，3分鐘後科利安華迪斯（Florian Wirtz）取得他今季的第1個入球，令利物浦拉開比數，雖然黃潛有奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）在87分鐘追回一球，但利物浦仍贏4:3。

曼城收起夏蘭特照贏 同日的另一支英超代表曼城，同樣主場出擊以5:1擊敗希臘的AEK雅典，射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今場未有上陣，但在艾利洛安達臣（Elliot Anderson）先開紀錄，加上菲爾科頓（Phil Foden）大演帽子戲法，以及助攻卓基（Rayan Cherki）入波，成為史上第3位在歐聯取得帽子戲法兼有助攻的英格蘭球員。

巴黎聖日耳門對巴塞隆拿精華

利物浦對維拉利爾精華

曼城對AEK雅典精華

拿玻里險勝挪威球隊取得首勝 其餘的比賽，意甲的拿玻里終於在歐聯贏波，球隊主場以4:3擊敗挪威的神奇球隊波杜基林特，拿玻里今場同樣3度領先，而心臟進行了小手術的麥湯米尼（Scott McTominay），今場梅開二度成為拿玻里贏波的重要功臣。另一支意大利代表羅馬，主場以4:0大勝斯洛伐克的施洛雲，羅馬同樣打開歐聯勝利之門，不過他們3場勝和負各一。 至於上場擊敗曼聯的馬德里體育會，作客迫和德國的史特加後要少打一個，兩隊最終踢平1:1。德甲的多蒙特，作客去到阿塞拜疆並不好過，球隊僅以2:1擊敗沙巴FC。荷蘭的PSV燕豪芬作客以1:0小勝葡萄牙的波圖，波圖今屆暫時3戰全敗。至於土耳其的費倫巴治，主場11分鐘已領先2球，但卻在完場前被捷克的布拉格斯拉維亞迫和2:2，各得1分。

拿玻里對波杜基林特精華

羅馬對施洛雲精華

史特加對馬德里體育會精華

沙巴FC對多蒙特精華

波圖對PSV燕豪芬精華

費倫巴治對布拉格斯拉維亞精華