英超｜熱刺主場挫高雲地利　今季首次贏波

英超的熱刺終於取得今個球季的首場勝仗，在占士麥迪臣（James Maddison）相隔18個月首次正遺，並取得入球下，球隊主場以3:1擊敗升班馬高雲地利城，暫時脫離降班區。 賽前7場聯賽都未贏過，熱刺處於聯賽榜下游。面對今季已贏了2場的升班馬高雲地利，占士麥迪臣禁區頂射遠柱，在14分為球隊取得領先，麥迪臣對上一次正選上陣，已是去年4月27日的聯賽。雖然蘇蘭基（Dominic Solanke）之後再攻破高雲地利大門，但隊友傳中前越位在先，入球無效。半場熱刺領先一球。

後防失去控球，又一次令熱刺失守，高雲地利換邊4分鐘就由積魯當尼（Jack Rudoni）追平。從曼城借來的埃及射手奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）終於在58分鐘取得他加盟熱刺的首個入球，為熱刺再度領先。古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）取得自去年受重傷後的首次上陣，之後熱刺有賓戴維斯（Ben Davies）補時增添比數，令熱刺以3:1擊敗高雲地利，取得球隊今季首場勝仗，並壓過高雲地利升上聯賽第16位。

迪沙比：要擺脫過去心魔 球隊終於打開勝利之門，熱刺主帥的迪沙比（Roberto De Zerbi）指出：「我跟馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）說了一樣的話，就是球員有時忘了我們在踢足球。我們有偉大的球場和球迷，他們在過去的2、3、4個球季都很痛苦,我們無法想像他們的經歷。然而這是足球比賽，我希望球員能享受比賽如他們小時一樣。有時壓力來自賽果、其他人、媒體和社交巢體，這給予我很大壓力。到頭來，你需要清晰自己頭腦並享受它，特別是有潛質的球員，如馬迪奧斯費南迪斯、麥迪臣、古路施夫斯基、古達斯（Mohammed Kudus）、沙雲奴（Savio）和馬莫殊，他們應該更加享受，並且認真加倍努力。占士麥迪臣入了一球金球，他是不同的球員，像古路施夫斯基。我們在賽後與古路施夫斯基慶祝，這是對於我們、球員和個人都是重要的時刻。」

他又表示球隊要擺脫心魔：「現在我們知道自己可以贏了。這不是說笑，這是很重要的。我認為我們只有一個問題，這不在於陣容、球會、球迷、球場或者訓練場，我不知道教練有沒有啦，因為這不是我自己去說。問題是心理，移走過去的心魔，提高自信，團結一致，就像今個星期做的一樣。」

熱刺對高雲地利精華