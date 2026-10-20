桌球｜香港球手張家瑋北愛爾蘭公開賽　首圈淘汰奧蘇利雲

在貝爾法斯特舉行的北愛爾蘭桌球公開賽，世界排名110合的香港球手張家瑋，在首圈以局數4:3擊敗前世界第1的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。

上屆賽事首圈不敵中國的施佳輝，張家瑋今年首圈又遇另一強敵的奧蘇利雲。首盤雖然張家瑋以68:9先下一城。但之後奧蘇利雲連贏3局，當中包括第3局打出一桿138度，一度領先局數3:1。北愛公開賽的首圈僅進行7場4勝，即是張家瑋已在出局邊沿，然而第5局成為比賽的轉捩點，奧蘇利雲打失一個關鍵的紅波，被張家瑋以88:16追近局數，之後張家瑋信心大增下再取2局，以局數4:3反勝。