歐洲足協去信國際足協提出2周限期　促公開賣盤計劃關鍵文件

上星期的國際足協理事會會議，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）為有關分拆國際足協旗下賽事到子公司及賣盤的FFE計劃道歉，然而沒有令到歐洲足協滿意。據英國廣播公司（BBC）報道，歐洲足協秘書長Theodore Theodoridis向國際足協發信，指國際足協「未有解決一些根本問題」，並指「其他問題仍未得到解答，所要求的資訊和文件也未提供」。據報道稱，有關信函長達8頁,提出了42個問題，除了關於FFE的計劃，還有國際足協和平獎以及世界盃期間的「巴洛根門」事件。

在信中指：「FFE的撤回、承認錯誤以及『潛在的治理改革』，都無法解釋相關決策是如何作出，也無法解釋為甚麼國際足協理事會沒有在適當的階段介入。任何拒絕揭露資訊或文件的行為，都應單獨說明理由，並清楚地解釋依據。這些問題現在就需要解答，不能推遲到下次會議再討論，未來的治理改革也不能取代對已作出的決定進行審查和問責。」歐洲足協要求國際足協在11月2日公開有關文件。然而歐洲足協未有表示如果國際足協在限期前公開文件，會採取甚麼行動，但是11月18日將是國際足協會長選舉的候選人報名截止日期。