NBA｜居里足踝無礙復操　可揭幕戰領勇士鬥湖人

金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry），在星期日（18日）的公開操練中足踝受傷，不過他周一完整參與了上午的訓練，預料可以在周三的揭幕戰對洛杉磯湖人上陣。

勇士的教練卡爾（Steve Kerr）表示，居里在周日受傷後，周一向他表現已經無礙，故可以參與周一的訓練。居里是在周日的公開訓練中，於隊內的對賽時運球曷扭傷右腳足踝，之後一拐一拐走回更衣室，並且沒有再返回訓練場。然而在經過一晚後，勇士的醫療團隊確認他可以繼續為新賽季準備，而只要今日訓練也沒有問題，預計仍可以在揭幕戰對湖人上陣。居里明年3月就39歲，上個賽季因為右腳足踝問題，令他錯過27場常規賽，因此勇士在季前也限制他的上陣時間，並且安排較輕鬆的訓練。勇士已缺少穆迪（Moses Moody）及占美畢拿（Jimmy Butler），二人預計要養傷至季中才復出。