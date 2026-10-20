烏拉圭試行電子紅黃牌　現代化球證科技

烏拉圭在上星期的一場盃賽，首次採用電子設備代替傳統紅黃牌。這或許改變未來足球裁判的裝備。

在上周的一場烏拉圭盃賽，國民隊對雷堤斯塔的比賽，球證的艾度亞度華利拉（Eduardo Varela）成為史上首位使用電子紅黃牌裝備的球證。有關的裝置是一個類似智能手機大小，可以展示紅、黃牌，同時可以記錄每個警告、換人、入球及12碼，並將廣泛於烏拉圭足球賽事應用。

有關數據將可以更好地儲存比賽記錄，並在可能的時間向球迷及媒體公開。然而計劃很快也遇上問題，在其中的一場測試賽事中，比賽因為陽光問題令到裝置難以辨認，故此比賽被迫放棄試驗。而有關的裝置其實已構思3年，目前仍處於測試階段。設計師指，可能將在裝置周圍設LED燈，讓球迷可以更清晰看到警告顏色。