在今晨的IG短片中，「髮哥」Frank Ilett拿出剪刀假裝要剪頭髮，藉此諷刺近期關於他決定放棄挑戰的傳言是完全虛構的。他提到，網路上一直有許多關於他的謠言，例如他是百萬富翁、是媒體臥底，甚至是其他球隊的球迷。 否認女朋友威脅分手 他表示最近有傳言指出，交往8.5年的女朋友因為他不肯剪髮而威脅要分手。「髮哥」對此列出兩點澄清：「第一，如果伴侶逼你在她和球隊之間做選擇，那她就不是對的人；第二，頭髮在挑戰結束後會捐贈給Little Princess Trust，因此頭髮留得越長，對做善事幫助越大。」

「我是一個言出必行的人」 「髮哥」強調自己言出必行，當初發起這個挑戰是因為想在曼聯低迷時為球迷帶來歡樂：「雖然曼聯仍處於困境，但我絕對會堅持這項挑戰，直到曼聯達標為止。我是一個言出必行的人，既然已經走了這麼遠，我就必須堅持到最後。」 Little Princess Trust是一個為因癌症或其他疾病而失去頭髮的兒童，提供免費以真髮製作的假髮，並支援兒童癌症研究的慈善機構。