曼聯周六作客列斯聯賽和 1：1，各項賽事連續 6 場不勝。賽後有傳英國曼聯迷「髮哥」Frank Ilett 對球隊失望，要放棄 2024 年 10 月 5 日發起「5 連勝」才剪頭髮的承諾。不過「髮哥」今晨在 IG 澄清，指自己言出必行，「既然我已經走了這麼遠，我就必須堅持到最後」，粉碎剪頭髮的傳聞。 曼聯迷「髮哥」Frank Ilett 於 2024 年 10 月 5 日發起「5 連勝」才剪頭髮的承諾，至今已經歷 100 場曼聯賽事，多任教練包括滕哈格、艾摩廉及現任教頭卡域克都未能令他兌現承諾。在西班牙居住的「髮哥」經歷超過 743 日無剪頭髮的歲月，現已留著一頭爆炸頭。

在今晨的 IG 短片中，「髮哥」Frank Ilett 拿出剪刀假裝要剪頭髮，藉此諷刺近期關於他決定放棄挑戰的傳言是完全虛構的。他提到，網路上一直有許多關於他的謠言，例如他是百萬富翁、是媒體臥底，甚至是其他球隊的球迷。 否認女朋友威脅分手 他表示最近有傳言指出，交往 8.5 年的女朋友因為他不肯剪髮而威脅要分手。「髮哥」對此列出兩點澄清：「第一，如果伴侶逼你在她和球隊之間做選擇，那她就不是對的人；第二，頭髮在挑戰結束後會捐贈給 Little Princess Trust，因此頭髮留得愈長，對做善事幫助愈大。」