歐聯｜科木硬淨 勢破紅魔

歐聯周三深夜頭場亦有精彩戲碼，由意甲新勢力科木，主場對英超褪色勁旅曼聯。科木由「英超名將」法比加斯(Fabregas)領軍，近況回起，又得地利之助，主勝值捧。(球賽編號FB7262，10月22日00:45開賽，Now 638台直播)
上季勇奪意甲第4的科木，雖然只是今屆歐聯4支首戰大聯賽「初哥」之一；但首輪主場即以4比1大炒德甲RB萊比錫，而上輪歐聯作客力戰以2比3不敵飛燕諾，表現無畏無懼。
曾被球王美斯(Messi)點名讚賞、科木的阿根廷國腳前鋒尼高柏斯(Nico Paz)，今季開季表現反覆；但剛戰意甲卻被主帥法比加斯成功改造，調任攻中位置，即重現威力，交出1入球1助攻。至於希臘箭頭杜域卡斯(Douvikas)今季各項賽事上陣9場入5球，上仗歐聯只任後備，今場將會重返正選，強攻紅魔防線。
當然，上仗歐聯入波卻傷出的翼鋒阿辛尼迪亞奧(Assane Diao)、以及剛戰意甲早段傷出的中堅杜利奧查洛巴(Trevoh Chalobah)，今場上陣成疑，但仍有優質球員替補。最重要一點是主帥「法比仔」在球員時代成名阿仙奴，當年與曼聯是經典宿敵，今場領軍爭勝決心不用懷疑。
曼聯破釜沉舟誓止頹勢
另邊廂，曼聯正陷入各項賽事連續6場不勝，包括上仗歐聯淨吞馬德里體育會2蛋。主力中堅利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)早前炮轟管理層言論，已經令更衣室軍心受損；而此子上仗英超半場傷出，今場上陣成疑，加上約羅(Yoro)停賽，小將艾登希雲(Ayden Heaven)抱恙，左閘勞基梳爾(Luke Shaw)早前入傷兵營，受壓主帥卡域克(Carrick)對防線排陣肯定頭痕。
此外，球隊近仗嘗試的中場鐵三角安達利山度士(Andrey Santos)、巴利巴(Baleba)及泰利文斯(Tielemans)，效果平平；紅魔攻守連繫問題始終未能解決，今場難逃一敗。
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