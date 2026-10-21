歐聯｜科木硬淨 勢破紅魔

歐聯周三深夜頭場亦有精彩戲碼，由意甲新勢力科木，主場對英超褪色勁旅曼聯。科木由「英超名將」法比加斯(Fabregas)領軍，近況回起，又得地利之助，主勝值捧。(球賽編號FB7262，10月22日00:45開賽，Now 638台直播)

上季勇奪意甲第4的科木，雖然只是今屆歐聯4支首戰大聯賽「初哥」之一；但首輪主場即以4比1大炒德甲RB萊比錫，而上輪歐聯作客力戰以2比3不敵飛燕諾，表現無畏無懼。

曾被球王美斯(Messi)點名讚賞、科木的阿根廷國腳前鋒尼高柏斯(Nico Paz)，今季開季表現反覆；但剛戰意甲卻被主帥法比加斯成功改造，調任攻中位置，即重現威力，交出1入球1助攻。至於希臘箭頭杜域卡斯(Douvikas)今季各項賽事上陣9場入5球，上仗歐聯只任後備，今場將會重返正選，強攻紅魔防線。