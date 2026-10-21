歐聯｜最強矛盾戰 阿仙奴有力擋拜仁

暫時在歐聯大聯賽唯一保持不失球的「兵工廠」阿仙奴，周三深夜作客安聯球場，硬撼缺少人氣翼鋒壓陣的德國班霸拜仁慕尼黑，有力憑堅固防守、強大後備兵源，成功搶分而回，作客受讓博得過。(球賽編號FB7267，10月22日03:00開賽，Now638台直播)
拜仁上仗歐聯作客失威，被實力不強的挪超球隊維京完場前逼和3比3，更有隊內當時得令法國翼鋒米高奧利斯(Michael Olise)，魯莽地將皮球擲向對手面部，兩黃一紅被逐；今場聯同腳傷的門將紐亞(Neuer)缺陣，其中近兩仗以二號門將烏碧(Urbig)把關，球隊共失4球，今場面對全場壓迫，打穩守反擊的阿仙奴，拜仁防線隱憂不少。
安聯球場威力十足
當然拜仁在安聯攻力超強，跨季正式比賽5戰全勝，最少每場狂入5球，主場入波視等閒，包括上仗德甲主場6比1大破RB萊比錫；雖然每戰所遇對手不強，但可為今場大戰提升信心。
球隊在歐聯分組賽或大聯賽計，主場已9連勝，而近7次主場鬥阿仙奴取得5勝1和1負佳績，只是前線今場缺少季內已入9球及4助攻的奧利斯，餘下兩名入球大將哈利卡尼(Harry Kane)及路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，過往在英超成名，今場或會被擅守的阿仙奴睇通路數；而主帥高柏尼不論用攻中沙巴利(Saibari)、曾效力阿仙奴的基拿比(Gnabry)或新星蘭納特卡爾(Lennart Karl)，都無法完全取代踢法全面的奧利斯。
阿仙奴歐戰亮眼
兵工廠過去兩屆在歐聯成績皆比拜仁更出色，守力冠絕歐洲，開季以來10戰9勝1負；其中7場0失球，包括首兩輪歐聯零封拿玻里及里爾贏波，兵工廠現時在阿迪達麾下，不會懼怕遇上任何歐洲勁旅。
球隊最大本錢是陣容深度足，先用德國國家隊首席前鋒夏維斯(Havertz)掛帥，下半場改用力量型的瑞典箭頭約基利斯(Gyokeres)，轉打另一套進攻模式，又能保持高速，敵衛難防。今場強強對碰，阿仙奴再不會受到近期遇弱的密集防守困擾，有力坐和望贏。
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