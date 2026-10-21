歐聯｜最強矛盾戰 阿仙奴有力擋拜仁

暫時在歐聯大聯賽唯一保持不失球的「兵工廠」阿仙奴，周三深夜作客安聯球場，硬撼缺少人氣翼鋒壓陣的德國班霸拜仁慕尼黑，有力憑堅固防守、強大後備兵源，成功搶分而回，作客受讓博得過。(球賽編號FB7267，10月22日03:00開賽，Now638台直播)

拜仁上仗歐聯作客失威，被實力不強的挪超球隊維京完場前逼和3比3，更有隊內當時得令法國翼鋒米高奧利斯(Michael Olise)，魯莽地將皮球擲向對手面部，兩黃一紅被逐；今場聯同腳傷的門將紐亞(Neuer)缺陣，其中近兩仗以二號門將烏碧(Urbig)把關，球隊共失4球，今場面對全場壓迫，打穩守反擊的阿仙奴，拜仁防線隱憂不少。

安聯球場威力十足

當然拜仁在安聯攻力超強，跨季正式比賽5戰全勝，最少每場狂入5球，主場入波視等閒，包括上仗德甲主場6比1大破RB萊比錫；雖然每戰所遇對手不強，但可為今場大戰提升信心。