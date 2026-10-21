NBA｜76人揭幕戰精銳盡出　作客勇挫紐約人

今季有勒邦占士（LeBron James）及謝倫布朗（Jaylen Brown）加盟，費城76在新一季NBA的揭幕戰就展示實力。面對上屆總冠軍的紐約人，仍以106:100贏波，勒邦今場只取14分，但隊友的麥斯（Tyrese Maxey）有28分的貢獻。至於同日另一場觸目大戰，聖安東尼奧馬刺主場以104:116不敵奧克拉荷馬城雷霆。
上屆總冠的紐約人，賽前在麥迪遜花園體育館掛上總冠軍的錦旗。上半場紐約人在謝倫般臣（Jalen Brunson）的帶領下，他個人半場攻入15分，為紐約人上半場領先58:54。然而比賽的第3節成為轉捩點，般臣第3節啞火，全節5投1中，球隊也隨之低沉，相反76人有謝倫布朗帶頭攻入10分，進入最後一節前，76人反先83:76。第4節般臣也未找回手感，仍是5投1中，隊友的唐斯（Karl-Anthony Towns）雖然挺身而出為紐約人單節攻入10分，不過最終紐約人仍輸100:106。
76人今場展示的是如虎添翼，兩位舊將的麥斯及安比（Joel Embiid）分別貢獻28及13分，當中安比更有11個籃板及6次助攻的「雙雙」表現，謝倫布朗亦有19分及8個籃板，加上勒邦的14分、9個籃板、7次助攻，76人全隊6人得分上雙。至於紐約人，般臣雖然仍是最多的21分，不過他今場19次起手僅6中。球隊未肯提供新約的唐斯有19分及12個籃板。76人下一場主場對克里夫蘭騎士，而紐約人會對波士頓塞爾特人。
雲班耶馬13投1中令馬刺不敵雷霆
同日另一場重頭戲，由前屆冠軍的雷霆對上屆亞軍馬刺。季前被看好的馬刺，今場有雲班耶馬（Victor Wembanyama）表現失準，全場13次起手僅1中，得12分，在防守表現雖然仍不俗，有13個籃板及6次的封阻，不過仍未足以擊敗雷霆，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出全場最多的32分，協助雷霆作客贏馬刺116:104。至於塞爾特人在揭幕戰作客對底特律活塞，保羅佐治（Paul George）首次為綠軍披甲就取得38分，但在活塞3人取得逾20分之下，活塞以121:113擊敗塞爾特人。