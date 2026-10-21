NBA｜76人揭幕戰精銳盡出　作客勇挫紐約人

今季有勒邦占士（LeBron James）及謝倫布朗（Jaylen Brown）加盟，費城76在新一季NBA的揭幕戰就展示實力。面對上屆總冠軍的紐約人，仍以106:100贏波，勒邦今場只取14分，但隊友的麥斯（Tyrese Maxey）有28分的貢獻。至於同日另一場觸目大戰，聖安東尼奧馬刺主場以104:116不敵奧克拉荷馬城雷霆。

上屆總冠的紐約人，賽前在麥迪遜花園體育館掛上總冠軍的錦旗。上半場紐約人在謝倫般臣（Jalen Brunson）的帶領下，他個人半場攻入15分，為紐約人上半場領先58:54。然而比賽的第3節成為轉捩點，般臣第3節啞火，全節5投1中，球隊也隨之低沉，相反76人有謝倫布朗帶頭攻入10分，進入最後一節前，76人反先83:76。第4節般臣也未找回手感，仍是5投1中，隊友的唐斯（Karl-Anthony Towns）雖然挺身而出為紐約人單節攻入10分，不過最終紐約人仍輸100:106。