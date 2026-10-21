英超｜列斯聯主場球迷　涉辱罵前曼聯領隊費格遜

上周末（17日）英超的玫瑰打吡，列斯聯與曼聯握手言和。然而兩隊之間的競爭一直充滿火藥味，在網上最新一段影片，在比賽中場時，有列斯聯球迷在看台的樓梯辱罵前來觀戰的前曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）。

在社交平台近日上載影片，顯示在列斯聯的艾蘭路球場內，有列斯球迷在看台的樓梯追上費格遜。有關球迷以費格遜的匿稱「Fergie」稱呼將他叫停，在費爵爺轉頭望過去，他用粗言辱罵，其後費格遜繼續下樓離開。在費格遜的自傳中，有提過曼聯與列斯聯的敵對氣氛，比起曼聯與利物浦的「雙紅會」有過之而無不及。費格遜在自傳指：「我一直都說，利物浦與曼聯的比賽，雖然在很多方面都火藥味濃，但永遠達不到與列斯聯般激烈。」