英超｜列斯聯主場球迷　涉辱罵前曼聯領隊費格遜

上周末（17日）英超的玫瑰打吡，列斯聯與曼聯握手言和。然而兩隊之間的競爭一直充滿火藥味，在網上最新一段影片，在比賽中場時，有列斯聯球迷在看台的樓梯辱罵前來觀戰的前曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）。
在社交平台近日上載影片，顯示在列斯聯的艾蘭路球場內，有列斯球迷在看台的樓梯追上費格遜。有關球迷以費格遜的匿稱「Fergie」稱呼將他叫停，在費爵爺轉頭望過去，他用粗言辱罵，其後費格遜繼續下樓離開。在費格遜的自傳中，有提過曼聯與列斯聯的敵對氣氛，比起曼聯與利物浦的「雙紅會」有過之而無不及。費格遜在自傳指：「我一直都說，利物浦與曼聯的比賽，雖然在很多方面都火藥味濃，但永遠達不到與列斯聯般激烈。」
費格遜在書中提及到在一定於艾蘭路落敗：「你可以感受到那種仇恨和敵意。我之後就跟球員們說『你們知道在這裡輸波的感受了吧』。」費格遜更指列斯聯球迷本身就很惡劣：「列斯聯的球迷太惡劣了。我甚至是希望他們降班，就因為他們的球迷。我覺得他們不配待在英超。這種仇恨真是令人難以置信。在電視攝影機前，拍到一名女子對我破口大罵。你有甚麼機會？如果是利物浦和曼聯，或許還能理解這種敵意，因為他們距離很近。但你不能說列斯聯一樣，甚至乎你可以預期任何時候都有人衝入球場。」英國的《每日郵報》就影片向列斯聯要求回應，但球會未有回覆。
Leeds fans are absolutely classless. Treating an elderly man who’s a legend of the game like this is absolutely disgusting. There’s a reason we all hate Leeds scum. https://t.co/xYR15xk3TD— Kev 屮 (@UtdKev08) October 20, 2026