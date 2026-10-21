桌球｜前世界一哥艾倫主場出局　壓力爆煲稱可能要退役

前世界排名第1，兩屆北愛爾蘭公開賽冠軍的北愛爾蘭球手艾倫（Mark Allen），在今年的北愛公開賽首圈不敵同鄉的佐敦布朗（Jordan Brown）。這位前「一哥」在賽後接受訪問時壓力爆煲，在訪問中流淚並說自己可能要退役。

40歲的艾倫在北愛公開賽首圈以局數2:4不敵布朗出局，這是他在今年5月在世錦賽四強不敵中國球手吳宜澤的首個比賽。這位前世界第1及2次在北愛公開賽奪標的球手，他指自己經歷了一些困難的時刻，因此可以再次出場比賽已是「成就」。他接受英國廣播公司（BBC）的訪問表示：「如果我不是要和佐敦比賽，可能我就不會再打比賽了。我不希望人們記得的是我最後一場比賽是在雪埠的四強。我想，如果我真的要結束職業生涯，那麼在2005年一切開始的地方，海濱大廳。與佐敦比賽，讓我有點懷舊的感覺，而且也更合適。」