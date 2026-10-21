桌球｜前世界一哥艾倫主場出局　壓力爆煲稱可能要退役

前世界排名第1，兩屆北愛爾蘭公開賽冠軍的北愛爾蘭球手艾倫（Mark Allen），在今年的北愛公開賽首圈不敵同鄉的佐敦布朗（Jordan Brown）。這位前「一哥」在賽後接受訪問時壓力爆煲，在訪問中流淚並說自己可能要退役。
40歲的艾倫在北愛公開賽首圈以局數2:4不敵布朗出局，這是他在今年5月在世錦賽四強不敵中國球手吳宜澤的首個比賽。這位前世界第1及2次在北愛公開賽奪標的球手，他指自己經歷了一些困難的時刻，因此可以再次出場比賽已是「成就」。他接受英國廣播公司（BBC）的訪問表示：「如果我不是要和佐敦比賽，可能我就不會再打比賽了。我不希望人們記得的是我最後一場比賽是在雪埠的四強。我想，如果我真的要結束職業生涯，那麼在2005年一切開始的地方，海濱大廳。與佐敦比賽，讓我有點懷舊的感覺，而且也更合適。」
在訪問中他承認自己在準備退役。他表示：「在最近的3個月，真的非常、非常困難。對我而言，今日的結果或表現並不重要；重要的是去享受這場比賽，在自己最喜歡的場地之一，參加最喜愛的賽事，與我最好的朋友同場較量。我不會在剛輸掉比賽後就宣布，但這確實是我考慮已久的事情。在六星期後的英國錦賽前，必須做出一些改變，我才有可能屆時參賽。
Mark Allen: “I’m just trying to survive at the minute. My snooker career might be over.” https://t.co/UAjgR4iirL— I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) October 20, 2026