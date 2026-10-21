英超｜英國監管機構介入調查曼城造假帳　獨立足球監察主席指有權強制賣盤

英超的曼城涉及在10個球季中，偽造帳目來避過英超的財務規條，涉及114項罪名成立。英國的一個獨立金融機構財務報告委員會在回應英國下議院的文件證實已介入調查為曼城核數的會計師。同時，英國政府成立的獨立足球監管機構主席高根（David Kogan）指，他們有絕對的權利去強制曼城賣盤。 曼城已就有關違規指控提出上訴，而英國媒體則指英超賽會希望在上訴有結果前公開對曼城的處分，當中有指賽會將會扣分至曼城降班，而且不止一屆。然而有關處罰仍未有定論前，曼城的事件已不只是英超內部的事。英國財務報告委員會向下議院提交的信件中證實，他們已在9月底從英格蘭及威爾斯特許會計師公會中，接手調查曼城涉嫌造假帳的案件。委員會表示，他們雖然未正式啟動調查，不過已對案件進行查詢。

有關機構本身並不監管足球會，而是規管大型上市公司的會計準則，而他們有更多的資源及權力來對曼城的違規作出制裁。據報道指，機構將調查曼城的核數師BDO有否存在違規行為。同時在球會的高層或其他僱員是專業會計人員，委員會有能力作出制裁。BDO雖然只是英國第5大的會計師事務所，但是公司自稱是足球界別行業領導者，並作為多支英超及英冠球會的顧問，數字比其他會計師樓多。 監管機構等裁決考慮介入調查 至於英國的獨立足球監管機構，在一個網台上指，他們有絕對的權利來強制曼城賣盤。高根在接受一個網台訪問中，談及曼城的事宜時稱，要機構現在介入調查仍為時尚早，因為曼城在進行上訴。但他表示，機構有權強制曼城老闆賣盤：「如果我們相信球會的老闆不適合、不公平或不合乎道德標準，我們有權力要求球會老闆離開球會。」高根被質疑老闆是否有權拒絕時就稱：「不、不、不，我們有絕對權力這樣做。」在訪問中，高根表示拒絕就何時及對曼城進行怎樣的調查作出回應，他指仍需要等有裁決才進行。