英超｜前曼聯主帥滕哈格批C朗唔肯跑　卡域克指仍獲高層支持

曼聯前領隊的滕哈格（Erik ten Hag）接受訪問，大談在曼聯的經歷。他指與他不和的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）「辜負」了球隊和他自己，又批評C朗根本不願意跑動，同時他也批評曼聯的球會文化「有毒」，沒有人承擔責任。不過現任曼聯主教練的卡域克（Michael Carrick）反駁，指目前自己仍獲曼聯高層支持。 滕哈格在2022年接手曼聯，C朗當時已在球會。滕帥在當年10月因為C朗拒絕任後備而被滕哈格排除在名單，之後就引發風波。失業逾一年的滕帥在接受《紐約時報》旗下的「The Athletic」訪問表示：「他辜負了球隊，也辜負了我，因為我們把他放在計劃之中。在我加盟曼聯之前，我就飛去葡萄牙與他談論我在曼聯的目標。明顯，他是足球歷史上其中一個最好的球員，我很尊重他。不過同時，我作為領隊，必須作出理性的決定，留下我欣賞的球員。」

控C朗曾告訴隊友練波留力 對於有指，滕帥要求C朗參與逼搶，滕帥直指C朗根本不願意跑動：「認為我曾要求仔參與高位逼搶，或者說他已經筋疲力盡，這些想法都是不正確的。他當時根本沒有去逼搶，這是不論球隊在控球還是無球狀態，他都沒有跑動，因為他自己根本沒有做好準備。每支頂級的球隊都需要有頂尖的球員，但是這些頂尖球員斬需要為球隊付出。他曾向其他球員說『在訓練時留點力』，如果球員的身體已處於頂級水平，我能理解這種想法，在一些訓練環節可以保留體力，但是前提是你必須通過訓練，來讓自己達到應有的水平。」

滕哈格又在訪問中，批評曼聯的更衣室文化「有毒」，指控球會拒絕承擔責任：「如果我只餘下一年合約，我不會過去。我需要額外多一年，我要一起去建立。他們承諾對我忠誠，承諾支持我，承諾會溝通，我們才達成協議。我們討論過這些問題，但他們沒有遵守承諾。」他又指，曼聯原本承諾不會出售麥湯米尼（Scott McTominay），同樣也食言：「在伊比薩，我們都同意，我說：『不要出售麥湯米尼』，之後我們會討論轉會窗，這就是我失望的原因。我提出一個論點，是我們沒有入球能力。麥湯米尼可以帶來入球能力，而且心態強大。他有着曼聯的荏因，所以到後來他們提起，我說不。但最後還是賣掉。當然，我是失望和尷尬。」

他又表示，自己提出過希望簽入法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）、哈利卡尼（Harry Kane）和迪格蘭賴斯（Declan Rice）。他指：「在我第一季，我已經說『中堅有問題，中場中有問題，特別是我們需要一個策劃者，然後要入球。我3年來最大的問題就是：入球。」他稱自己是曼聯高層不守諾言的「受害者」。現任曼聯主教練卡域克，在對科木的歐聯賽前記者會被問及對滕帥批評的感想。卡域克非常維護球會。對於滕帥指責缺乏董事會的支持：「這是艾歷（滕哈格）的想法。為甚麼我會沒有？我在這個位置，我與球會的向人都有良好的關係，因此在這方面沒有任何的問題。」