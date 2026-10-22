歐霸｜比錫達斯主場勢奪「水晶」

比錫達斯今夏簽得拜仁慕尼黑門將紐布爾(Nubel)、阿仙奴翼鋒李安度杜沙特(Trossard)及祖雲達斯箭頭杜辛華荷域(Vlahovic)，配合捷克國腳華卡夫施尼(Cerny)及南韓前鋒吳賢揆，鋒將人才濟濟，希望在土超及歐戰有一番作為。球隊在土超主場開季4連勝，在歐霸連同外圍賽又是主場4連勝，包括首輪4比1打敗法甲馬賽；連同上周中次輪作客3比2力壓德甲賀芬咸，暫時在歐霸大聯賽兩戰全勝。土耳其國腳中場隊長奧簡高古(Kokcu)，季內在歐霸已錄得3入球2助攻，並在剛戰土超作客0比2受挫特拉布宗時避戰，預料今場會恢復在中場領軍，求延續主場霸氣。

水晶宮突墮谷底

英超在歐霸三路興兵，般尼茅夫及新特蘭在大聯賽兩戰全勝，但水晶宮上輪失威，2比3敗走法甲里昂；連同上仗英超作客0比5大敗白禮頓，球隊突然跌入谷底，今場又要馬不停蹄作客土耳其，只怕球員心情尚未平復。

球隊不是沒有入球本錢，上仗更喜見鋒將桑馬迪達(Mateta)及尼基迪亞(Nketiah)齊齊傷癒後備登場；但防線近年被列強不斷拆骨之餘，中堅查迪利亞特(Riad)、門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)及守將富安健洋今季先後入傷兵營，問題逐漸浮現，今場由車路士借將阿素迪沙斯(Disasi)擔防線大旗；更要後顧周日英超主場鬥紐卡素搶分戰，今場作客土國難望全身而退。