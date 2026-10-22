歐霸｜艾摩廉領軍征英 AC米蘭擋「茅」有法

香港時間周四深夜輪到歐霸大聯賽當主角，各地烽煙四起，其中由前曼聯主帥艾摩廉(Amorim)領軍的「紅黑兵團」AC米蘭，開季以來表現硬淨，今場作客英國南部大軍般尼茅夫，仍有力坐和望贏。(球賽編號：FB7338；10月23日03:00開賽；NowTV638台直播)
AC米蘭是目前意甲其中一支不敗之師，開季7戰4勝3和，在前紅魔領隊艾摩廉帶領下漸進入狀態；雖然歐霸大聯賽首輪主場0比2不敵葡超勁旅賓菲加，但亦暫時是該隊季內唯一敗仗，上周中到訪奧地利甲組勁旅薩爾斯堡，即憑前鋒艾法祖施斯(Alphadjo Cisse)演帽子戲法，大炒4比0打開勝門，大大增強今場作客英超球隊的信心。
對薩爾斯堡後備上陣有士哥的葡萄牙鋒將干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)，剛戰意甲主場3比2贏阿特蘭大一役，擔正兼再有入波，今場打硬仗有望再獲重用。法國中場好手拉比奧特(Rabiot)近3戰共交出2入球2助攻，將是今場爭奪中場控制權的關鍵球員。
般茅歐霸開局兩戰全勝
般尼茅夫新季換上德國人馬高羅斯(Marco Rose)領軍，繼上輪歐霸主場3比0輕取格拉茨後，上仗英超在多踢一人下，2比0氣走新特蘭，計歐霸更開局兩戰全勝。
球隊季前折損法國新星高路比(Kroupi)，近期英格蘭新貴、中場主將阿歷斯史葛(Alex Scott)缺陣下，曾大敗車路士；而近兩仗贏奧甲對手及人數優勢下打敗新特蘭，未能證明太多。球隊仍擁有艾雲尼爾臣(Evanilson)、拉恩域陀(Rayan)及馬科斯達華尼亞(Tavernier)，但攻擊侵略性不及上季。當然般茅連續3場得享主場之利，但歐戰過後即要在周日英超作客曼聯，今場歐霸料部分主將先列後備，今場可勝不穩。
再者，般茅歐戰經驗不及A米，後者葡帥艾摩廉更曾在前屆帶領曼聯打入歐霸決賽；今場成冷門一方的A米有可博之道。
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