歐霸｜艾摩廉領軍征英 AC米蘭擋「茅」有法

香港時間周四深夜輪到歐霸大聯賽當主角，各地烽煙四起，其中由前曼聯主帥艾摩廉(Amorim)領軍的「紅黑兵團」AC米蘭，開季以來表現硬淨，今場作客英國南部大軍般尼茅夫，仍有力坐和望贏。(球賽編號：FB7338；10月23日03:00開賽；NowTV638台直播)

AC米蘭是目前意甲其中一支不敗之師，開季7戰4勝3和，在前紅魔領隊艾摩廉帶領下漸進入狀態；雖然歐霸大聯賽首輪主場0比2不敵葡超勁旅賓菲加，但亦暫時是該隊季內唯一敗仗，上周中到訪奧地利甲組勁旅薩爾斯堡，即憑前鋒艾法祖施斯(Alphadjo Cisse)演帽子戲法，大炒4比0打開勝門，大大增強今場作客英超球隊的信心。

對薩爾斯堡後備上陣有士哥的葡萄牙鋒將干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)，剛戰意甲主場3比2贏阿特蘭大一役，擔正兼再有入波，今場打硬仗有望再獲重用。法國中場好手拉比奧特(Rabiot)近3戰共交出2入球2助攻，將是今場爭奪中場控制權的關鍵球員。