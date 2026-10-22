歐聯｜曼聯作客科木大敗　般奴費南迪斯轟卡域克戰術失效

英超的曼聯持續頹勢，在歐聯的聯賽階段第3場，作客以1:4慘敗給意甲新貴的科木，球隊連續7場比賽未有贏過。賽後隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）開腔批評教練卡域克（Michael Carrick）的戰術失效導致落敗。同日，上屆亞軍的阿仙奴，作客與拜仁慕尼黑踢平2:2，而皇家馬德里就大勝德甲的RB萊比錫。 聯賽已經5輪未贏過，曼聯在歐聯上輪也不敵馬德里體育會。面對首次踢歐聯，由前阿仙奴中場法比加斯（Cesc Fabregas）領軍的科木。開賽118秒就失守，科木的阿根廷新星尼高柏斯（Nico Paz）快速打開紀錄。雖然曼聯之後的上半場未有再失，但半場仍落後一球。

換邊後紅魔換入卡路士巴利巴（Carlos Baleba）以及阿密特迪亞路（Amad Diallo）爭取機會，不過防線在49分鐘再失守，杜維卡斯（Anastasios Douvikas）為科木拉開比數。尼高柏斯在57分鐘在今場梅開二度，令曼聯落後至3球。但紅魔防線未能止血，在76分鐘查高普拉蒙（Jacobo Ramon）為科木領先至4球，此時曼聯距離球會歐洲最大敗仗僅差1球。然而後備入替般奴的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）接應迪亞路傳中，為紅魔在補時「破蛋」，曼聯仍輸1:4，連同盃賽及聯賽，7場未贏過。 卡域克反駁：你唔去跑是無法取勝

賽後卡域克率先去看台向球迷致歉。不過隊長的般奴在賽後狠批卡域克的戰術：「這是教練團決定不去人盯人逼搶，有時就讓對手後防有空間，並且取得控球。然而有時面對這些對手，給他們更多控球機會，就會讓他們更有信心。」被追問是否意指卡域克的戰術失敗，他說：「這是領隊和教練團要去看，不是我。有時在壓力下需要更加勇敢，要冒着高位逼搶的風險，讓他不太舒服。」卡域克在賽後也被要求回應般奴的批評，他說：「無論你採用甚麼體系，甚麼戰術，如果你不去跑，你不跑上前，也不跑回後防，你都無法取勝。」

科木對曼聯精華

卡域克又向球迷致歉：「我想向球迷致歉。在我目前的崗位以及我對這球會的重視來說，我對這球會的關心程度絲毫不亞於任何人，甚至可能更甚。我們以這種方式比賽是不可接受的。無論如何，我總是會走到球迷身邊，所以這次我過去和球迷互動並沒有甚麼特別的原因。這是對他們在過去幾星期所經歷和所做事情的感激和認可。正如我所說，我也是他們中的一員。我的感受和他們一樣。我們這間球會有很多的核心價值，包括我們的形象，以及我們所追求的比賽方式。比賽有勝有負，但我們今晚的表現方式是無法接受的。我想讓球迷知道，我非常理解他們的心情。聽著。我根本沒考慮過自己的立場，這都是為球迷，我也是球迷之一，當時我在看比賽，我一點也不高興。」

阿仙奴作客迫和拜仁 同日的比賽，上屆亞軍的阿仙奴作客對德甲的拜仁，開賽10分鐘有布卡約沙卡（Bukayo Saka）受傷，由伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）入替。這位後備球員之後為球隊打開紀錄，但艾方素戴維斯（Alphonso Davies）半場追平。哈利卡尼（Harry Kane）下半場的12碼為拜仁反先，不過兵工廠由迪格蘭賴斯（Declan Rice）追平，兩隊踢成2:2完場。

拜仁慕尼黑對阿仙奴精華

皇馬大勝萊比錫保持全勝 其他的比賽，西甲的皇家馬德里主場大勝德甲的RB萊比錫，貝拿度施華（Bernardo Silva）上半場為皇馬開紀錄，之後艾達古拿（Arda Guler）換邊後為皇馬拉開比數，之後基利安麥巴比（Kylian Mbappe）擴大比數，即使萊比錫及後追回一球，但恩迪奧文迪（Yan Diomande）的入球，令皇馬大勝4:1。皇馬贏波下，與巴黎聖日耳門、利物浦及阿士東維拉同樣歐聯3戰全勝。維拉在另一邊廂主場迎戰挪威的維京，以3:1輕取對手。 意甲的國際米蘭終於在今屆歐聯取得勝仗，球隊主場雖然有巴斯東尼（Alessandro Bastoni）兩黃一紅被逐，但仍憑卡路士奧古士圖（Carlos Augusto）的入球，以1:0擊敗烏克蘭的薩克達。葡萄牙的士砵亭主場爆冷以2:3不敵奧地利的寧斯，至於土耳其的加拉塔沙雷就作客4:2擊敗法國的里爾，而西甲的貝迪斯就主場1:0小勝荷蘭的飛燕諾，比利時的布魯日主場3:0輕取法國的朗斯。

皇家馬德里對RB萊比錫

阿士東維拉對維京精華

國際米蘭對薩克達精華

士砵亭對寧斯精華

里爾對加拉塔沙雷精華

貝迪斯對飛燕諾精華

布魯日對朗斯精華